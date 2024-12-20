俄國防部：烏克蘭再朝俄國南部發射英美製飛彈
俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭昨天朝俄國南部的羅斯托夫州（Rostov）發射6枚美國製的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）長程飛彈及4枚英國製的暴風之影飛彈。
路透社報導，俄羅斯國防部說，俄軍擊落所有ATACMS飛彈及3枚暴風之影（Storm Shadow）飛彈，並稱俄國將回應這波攻擊。
烏克蘭在獲得美國與英國允許後，上月開始將西方製的飛彈射入俄羅斯本土。俄軍則於11月21日朝烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）發射1枚「榛果樹」（Oreshnik）新型極音速飛彈。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾說，如果烏克蘭持續使用美、英武器打擊俄羅斯，俄國已準備好朝基輔「決策中心」等目標發射更多榛果樹飛彈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言