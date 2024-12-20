普亭願見川普 「有些事可以談」

俄羅斯總統普亭十九日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示願和美國候任總統川普會面，也有意和烏克蘭談判。

普亭上次和川普公開會面是二○一九年六月日本大阪的Ｇ20峰會。普亭說，他已四年多沒和川普說話，也不確定下次會在什麼時候和他見面或說話，「如果他願意，我已準備好與他會面」。

如果能見到川普，普亭說，他確信兩人「有些事可以談談」。川普已表明將盡快促成俄烏停戰，他七日曾與烏克蘭總統澤倫斯基在巴黎會面，討論俄烏戰爭。

普亭說，他願和烏克蘭會談也願意讓步，因為「政治就是妥協的藝術」。他宣稱二○二二年就和烏克蘭談成伊斯坦堡協議，但後來烏方在英國鼓動下片面反悔，也拒絕再和俄國談判。ＢＢＣ報導，當時俄國要求烏克蘭放棄克里米亞和頓巴斯，裁減軍力，停止加入北約計畫。

普亭還表示，若烏克蘭總統澤倫斯基透過另一次總統選舉獲得合法性，俄方也準備與他談判。普亭解釋，烏克蘭憲法並無戒嚴期間延長總統任期的機制，澤倫斯基任期已於今年初屆滿，現在他自己和他任命的所有首長都不合法。普亭表示，只要對方透過公開投票獲得合法性，莫斯科會與任何人談判，甚至是澤倫斯基，而目前合法的烏克蘭當局只剩國會。

對於俄軍何時能擊退烏軍完全收復俄國庫斯克州，普亭沒有給出確切日期，但承諾一定辦到。他說，俄軍正沿著前線全線推進，「祝他們好運，早日取勝回家」。

普亭還表示，外國破壞俄羅斯經濟的嘗試已失敗，今年俄國經濟預計成長百分之四。他承認俄國民生物資上漲，通膨率達百分之九點三，但實質薪資水平已增加百分之九。他表示俄羅斯經濟的總體形勢「穩定強勁」。

普亭還表示，他親自下令生產「榛果樹」中程極音速飛彈，這種飛彈可突破西方防空系統。普亭說，「讓他們在基輔部署所有防空系統，我們將用榛果樹攻擊那裡，看看會發生什麼事」。

他還提到俄國支持的敘利亞前總統阿塞德垮台，表示不認為這是俄國的挫敗，並稱阿塞德的部隊不戰而逃是迅速潰敗主因。普亭說，他正和敘利亞夥伴討論，將繼續控制俄軍在當地的軍事基地。