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有望跟澤倫斯基會談？普亭設下「1前提」 稱對談判抱開放態度

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年終記者會。圖／法新社
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年終記者會。圖／法新社

俄羅斯總統普亭19日舉行一年一度年終記者會與接受提問時表示，假如烏克蘭總統澤倫斯基透過另一次總統選舉獲得合法性，莫斯科準備與他開始談判。

俄羅斯官媒RT報導，普亭強調，任何俄烏之間的未來協議都必須由基輔的合法當局簽署，他認為目前合法的烏克蘭當局只剩國會「拉達」。

普亭解釋，根據烏克蘭憲法，戒嚴期間沒有延長總統任期的機制，僅國會擁有暫不舉行選舉而延長本身任期的權限。考慮到烏克蘭總統負責任命各部會、安全部門與其他州及政府機構的首長，澤倫斯基任期已於今年初屆滿，這意味他任命的所有首長都不合法。

儘管如此，普亭表示，莫斯科仍對和基輔在沒有任何先決條件下談判持開放態度，但2022年已在伊斯坦堡商定的協議除外；伊斯坦堡協議設想一個烏克蘭維持中立、不結盟地位，以及對外國軍備部署設下某些限制。普亭指出，這類談判都必須尊重往後發展的實際情況。

至於俄羅斯將願意和誰談判，普亭表示，只要對方透過公開投票獲得合法性，莫斯科會與任何人談判，甚至是澤倫斯基，「現在，如果烏克蘭真的想走上和平解決的道路，可以通過在國內以任何他們想要的方法來實現這一點。但是，我們只能與合法的人簽署協議，而現在唯一合法的人就是拉達和拉達主席」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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