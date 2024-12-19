4年沒和川普說話！普亭舉行年終記者會 喊話「有些事可談」

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示已經四年多沒和美國候任總統川普說話，並稱願意和川普會面。

普亭上次和川普公開會面是2019年6月日本大阪的G20峰會。普亭說，他已四年多沒和川普說話了，也不確定下次會在什麼時候和他見面或說話，「如果他願意，我已準備好與他會面」。

如果能見到川普，普亭說，他確信兩人「有些事可以談談」。川普已表明將盡快促成俄烏停戰，他7日曾與烏克蘭總統澤倫斯基在巴黎會面，討論俄烏戰爭。

對於俄羅斯何時能擊退烏軍完全收復俄國庫斯克州，普亭沒有給出確切日期，但承諾這不可避免，「我們有計畫，我收到有關計畫的定期報告。就在我們說話的時候，我們的弟兄們正在戰鬥，而且戰鬥非常激烈」。

普亭指出，俄軍能力正在提升，特別軍事行動區形勢正發生重大變化，俄軍正沿著前線全線推進，「所有人都在英勇戰鬥，祝福他們所有人，無論是在庫斯克州戰鬥的人，還是在整個前線戰鬥的人，祝他們好運，早日取勝回家」。

普亭還表示，外國破壞俄羅斯經濟的嘗試已失敗，今年俄國經濟預計成長約4%，失業率為歷史新低的2.3%。他承認俄國民生物資上漲，通膨率是俄羅斯經濟的關鍵問題之一，達到9.3%左右，但實質薪資水平已增加9%。他表示俄羅斯經濟的總體形勢「穩定強勁」。

普亭還表示，他親自下令生產「榛果樹」（Oreshnik）中程極音速飛彈，並稱這種飛彈可突破西方防空系統。普亭說，「讓他們在基輔部署所有防空系統，我們將用榛果樹攻擊那裡，看看會發生什麼事」。

他還提到俄國支持的敘利亞前總統阿塞德垮台，表示不認為這是俄國的挫敗，並稱阿塞德的部隊不戰而逃，是他迅速潰敗的主因。普亭說，他正和敘利亞的夥伴討論，將繼續控制俄軍在當地的軍事基地。