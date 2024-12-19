俄烏戰爭將屆滿3週年 普亭召開年度年終記者會備受矚目
兩天前烏克蘭密謀在莫斯科街頭格殺俄軍將領得手，同時俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿3年之際，總統普亭今天將召開年度年終記者會，備受各方矚目。
法新社報導，普亭（Vladimir Putin）每年的年終記者會問答通常歷時數小時，既是一場電視秀，也是他現場答覆一些尷尬提問的罕見機會。
自2022年初俄烏開戰以來，俄羅斯經濟目前面臨益增的不確定性，近幾週來俄烏戰事升高，雙方都打算趁著美國總統當選人川普（Donald Trump）明年元月就任前取得對己有利的優勢，川普則呼籲兩國展開談判之際，普亭將在記者會中對俄羅斯民眾發表談話。
普亭召開年度年終記者會的兩天前，俄羅斯高階將領基里洛夫（Igor Kirillov）在首都莫斯科被一輛安裝在電動滑板車的炸彈給炸死，這是自俄烏開戰以來，基輔當局謀劃的最大膽行刺。
此外，普亭召開記者會的時間點，也恰逢他的政敵納瓦尼（Alexei Navalny）命喪北極流放地滿週年，以及再過兩個月，俄烏戰爭將屆滿3週年。
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