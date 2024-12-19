快訊

全聯台中倉儲惡火釀奪命悲劇 施工營造商鞠躬致歉：會負起責任

板南線傳異常！1300名旅客被迫下車改搭 北捷曝原因

台中全聯倉儲大火最新災情「4死5傷5人失聯」 警消入夜持續搜救

俄烏戰爭將屆滿3週年 普亭召開年度年終記者會備受矚目

中央社／ 莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／歐新社
俄羅斯總統普亭。圖／歐新社

兩天前烏克蘭密謀在莫斯科街頭格殺俄軍將領得手，同時俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿3年之際，總統普亭今天將召開年度年終記者會，備受各方矚目。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）每年的年終記者會問答通常歷時數小時，既是一場電視秀，也是他現場答覆一些尷尬提問的罕見機會。

自2022年初俄烏開戰以來，俄羅斯經濟目前面臨益增的不確定性，近幾週來俄烏戰事升高，雙方都打算趁著美國總統當選人川普（Donald Trump）明年元月就任前取得對己有利的優勢，川普則呼籲兩國展開談判之際，普亭將在記者會中對俄羅斯民眾發表談話。

普亭召開年度年終記者會的兩天前，俄羅斯高階將領基里洛夫（Igor Kirillov）在首都莫斯科被一輛安裝在電動滑板車的炸彈給炸死，這是自俄烏開戰以來，基輔當局謀劃的最大膽行刺。

此外，普亭召開記者會的時間點，也恰逢他的政敵納瓦尼（Alexei Navalny）命喪北極流放地滿週年，以及再過兩個月，俄烏戰爭將屆滿3週年。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭籍芭蕾壞男孩宣布離開俄羅斯 抱怨靈魂沒有歸屬感

北韓與俄羅斯深化關係 6月簽署防禦條約正式生效

俄新極音速飛彈號稱無法攔 西方專家酸新瓶舊酒

俄羅斯發射新型中程飛彈 可能影響北約攻防決策

相關新聞

俄烏戰爭將屆滿3週年 普亭召開年度年終記者會備受矚目

兩天前烏克蘭密謀在莫斯科街頭格殺俄軍將領得手，同時俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿3年之際，總統普亭今天將召開年度年終記者會，備...

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

美國候任總統川普提名的烏俄特使凱洛格（Keith Kellogg）18日接受福斯財經網採訪時，批評烏克蘭情報單位不該刺殺...

憂川普上任後撤軍援 澤倫斯基與歐洲領袖研商對策

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在布魯塞爾與北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rut...

被俄當砲灰！南韓國情院：1.1萬北韓軍參戰 百人死、千人傷

南韓最高情報機構「國家情報院」19日在國會情報委員會進行閉門簡報，稱至少100名被派往俄羅斯參戰的北韓士兵身亡，傷者則多...

烏克蘭聲稱開發新雷射武器「可擊落無人機」！專家：可行但存在技術挑戰

烏克蘭武裝部隊無人系統部隊司令蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevsky）上校聲稱，烏克蘭新開發的雷射武器「三叉戟...

北韓：與俄國的軍事聯盟「非常有效」 批西方拖延烏克蘭戰爭

路透報導，北韓19日表示，其與俄羅斯的軍事聯盟被證實在威懾美國及其「附庸勢力」方面「非常有效」，譴責華盛頓及其盟友最近針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。