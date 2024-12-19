憂川普上任後撤軍援 澤倫斯基與歐洲領袖研商對策

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中央社／ 布魯塞爾18日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。路透
烏克蘭總統澤倫斯基。路透

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在布魯塞爾與北大西洋公約組織秘書長呂特（Mark Rutte）和關鍵歐洲領袖會面，在美國總統當選人川普重返白宮前為俄烏戰爭研擬策略。

法新社報導，澤倫斯基與呂特一同向記者發表談話時，稱這是「討論烏克蘭、今天與明天安全保證的大好機會」。

今天傍晚，德國、波蘭、義大利、丹麥、荷蘭與歐洲聯盟（EU）主要機構的領袖，將在北約秘書長官邸與澤倫斯基和呂特碰面。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國總理施凱爾（Keir Starmer）因為撞期不會出席聚會，改派他們的外交部長與會，但馬克宏與澤倫斯基先前已舉行過雙邊會談。

川普不到一個月後將再度擔任美國總統，他已承諾將迅速終結俄烏戰爭。北約組織（NATO）表示，自俄羅斯2022年揮軍入侵烏克蘭以來，這場戰爭已造成超過100萬人死傷。

人們擔憂川普可能撤回美國對烏克蘭的援助，迫使基輔對莫斯科做出痛苦的讓步。不想被邊緣化的歐洲領袖正在爭先恐後地研擬自己的計畫。

澤倫斯基抵達比利時首都布魯塞爾時強調：「歐洲必須維持一個堅定又團結的立場，才能確保持久的和平。」

歐洲領袖堅稱，只有烏克蘭能決定何時準備與俄羅斯談判。

呂特說，這場會議的主要焦點是確保「有一天當烏克蘭決定展開和平會談時，他們處在可能最佳的地位」。

同樣的，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稍早在布魯塞爾向記者表示，首要之務是確保「烏克蘭的主權，以及烏克蘭不會被迫屈服於強制的和平」。

但一些國家已開始討論可能在烏克蘭部署歐洲軍隊，以確保達成任何最終的停火協議。

這個構想是在馬克宏與波蘭總理圖斯克（DonaldTusk）最近的會議上被提起，但外交官員說現在要研擬具體方案仍言之過早。

呂特說，基輔的盟友應該聚焦於加強武器供應，並敦促他們不要公開辯論可能的和平條件，因為這可能落入莫斯科圈套。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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