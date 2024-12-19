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被俄當砲灰！南韓國情院：1.1萬北韓軍參戰 百人死、千人傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓國情院指出，12月以來有1.1萬北韓軍參與對烏克蘭戰爭，累計百人死、千人傷。路透
南韓國情院指出，12月以來有1.1萬北韓軍參與對烏克蘭戰爭，累計百人死、千人傷。路透

南韓最高情報機構「國家情報院」19日在國會情報委員會進行閉門簡報，稱至少100名被派往俄羅斯參戰的北韓士兵身亡，傷者則多達1000多人。

韓聯社報導，國家情報院指出，協助俄軍前往庫斯克周作戰的1萬1000名北韓軍隊，從12月起投入前線作戰至今，戰死者已超過100人、受傷者則約達1000多人。

國家情報院稱，俄羅斯軍方抱怨北韓軍缺乏對無人機的反應能力，北韓軍就如同前線突擊隊，是戰爭消耗品。此外，目前有跡象顯示北韓領導人金正恩正在準備訓練一支特種作戰部隊，以便進一步派遣到烏克蘭

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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