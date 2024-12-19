烏克蘭聲稱開發新雷射武器「可擊落無人機」！專家：可行但存在技術挑戰

烏克蘭武裝部隊無人系統部隊司令蘇哈列夫斯基（Vadym Sukharevsky）上校聲稱，烏克蘭新開發的雷射武器「三叉戟」（Tryzub），能夠擊落2公里高度的目標，目前持續精進該武器的規模和能力。

CNN引述烏克蘭國際文傳電訊社報導，蘇哈列夫斯基本周在基輔舉行的國防峰會上表示，「如今我們已經可以在超過2公里的高度利用這款雷射武器擊落無人機。」稱「它確實有效且存在」，目前正在努力加強該武器的規模和能力。

該武器名為「三叉戟」（Tryzub），而三叉戟是烏克蘭國徽的一部分，代表獨立、力量與團結。

蘇哈列夫斯基未提供有關該武器的進一步細節。CNN無法核實蘇哈列夫斯基的說法，但專家向CNN表示，「三叉戟」的存在是「可行的」。

澳洲智庫軍備研究服務中心（ARES）學者森夫特（Patrick Senft）表示，雖然外界對「三叉戟」系統知之甚少，但「烏克蘭完全有可能開發出一種導能武器（Directed Energy Weapon, DEW），可摧毀一些空中目標。」

森夫特表示，透過使用雷射焊接技術與其他可用技術相結合，便特別容易實現這點。報導指出，美國海軍在2014年開發的雷射武器系統（Laser Weapon System，LaWS），就是利用該種技術。

森夫特解釋，雷射導能武器用於對付俄羅斯部署的緩慢、低空飛行無人機特別有效，因為這些無人機由相對脆弱的零部件組成，容易過熱。

他說，像是Shahed-136/Geran-2單向攻擊無人機等低空飛行無人機的低空和穩定飛行模式，就特別容易受到雷射影響，但也指出雷射武器有兩個致命傷，一是目標的移動速度，二是雷射武器在移動距離越遠時可能會損失更多能量。並指，移動速度更快或耐熱的目標（例如砲彈、彈道飛彈）更難殲滅，因此需要更先進的系統。

奧斯陸核計畫（ONP）的霍夫曼（Fabien Hoffmann）則表示，部署有效的雷射系統對抗無人機或飛彈仍存在一些技術挑戰，包括大氣水分子吸能、散射和擾流等現象，均影響雷射武器的能力；環境中的熱暈效應，也會降低雷射的效能。

據了解，目前全球只有少數國家擁有雷射武器，包括美國、中國和以色列。英國目前也在研發雷射防空系統「DragonFire」，預計2027年投入使用。

路透報導，英國前國防部長夏普斯（Grant Shapps）4月曾表示，「DragonFire」可能會供烏克蘭用於對抗俄羅斯無人機。