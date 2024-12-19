北韓：與俄國的軍事聯盟「非常有效」 批西方拖延烏克蘭戰爭

路透報導，北韓19日表示，其與俄羅斯的軍事聯盟被證實在威懾美國及其「附庸勢力」方面「非常有效」，譴責華盛頓及其盟友最近針對平壤與莫斯科關係與日俱增所發表的聲明。

北韓沒有提及他們參與烏克蘭戰爭、或是北韓軍隊在俄羅斯庫斯克地區戰鬥的重大傷亡，而是譴責美國和9個國家與歐盟16日發表的聲明，「曲解和誹謗北韓與俄羅斯正常合作關係的本質」。

根據一名未具名的外交部發言人聲明，北韓譴責華盛頓及其盟友拖延烏克蘭戰爭、破壞歐洲與亞太地區的安全情勢，稱「這是因為美國與西方堅持他們破壞結構、以霸權為主、冒險投機的軍事政策的錯誤行徑」。

根據美國和南韓官員表示，北韓已部署超過1萬名部隊在這場戰爭中協助俄羅斯。此外，平壤也運送1萬多個貨櫃的砲彈、反戰車火箭、機械化榴彈砲、以及火箭發射器。

但北韓與俄羅斯都沒有正式承認有關軍隊部署、以及武器供應的事。

俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩6月簽署「全面戰略夥伴關係」條約，其中包括共同防禦條款。