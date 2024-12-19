美駐UN大使：俄國即將認可北韓的核計畫 違背無核化承諾
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）18日表示，美方認為俄羅斯可能即將認可北韓的核計畫，違背其對朝鮮半島無核化的長期承諾。
韓聯社報導，湯瑪斯-葛林斐德在聯合國安理會會議上透露，美國掌握到有關北韓轉移防空系統的資訊，同時強調美國對俄羅斯意圖與北韓分享衛星和空間技術感到憂心。
她進一步提供美方評估，稱北韓迄今已向俄羅斯運送逾2萬個貨櫃的彈藥，其中包括600發重型砲彈及超過100枚彈道飛彈。
湯瑪斯-葛林斐德指出，「令人震驚的是，我們評估俄羅斯可能即將認可北韓的核武計畫，從而違背俄羅斯十年來對朝鮮半島無核化的承諾。」
她補充說，「我們相信，俄羅斯不僅會變得更加不願意批評北韓發展核武，且還會進一步阻礙通過譴責北韓破壞穩定行為的制裁或決議，正如我們已經看到的那樣。」
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