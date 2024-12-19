俄司令遇刺 裝炸彈嫌犯落網

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫與助理十七日在莫斯科遭當街炸死，烏克蘭消息人士隨即放出風聲，稱此為烏克蘭安全局（ＳＢＵ）的鎖定暗殺，俄羅斯安全單位十八日逮捕一名嫌犯，美國否認有任何瓜葛或事先知情。

根據ＢＢＣ等媒體報導，基里洛夫與助理十七日早上離開莫斯科一座住宅大樓時，遭一輛電動滑板車上的遙控炸彈炸死，俄方將此事定調為恐怖襲擊。ＳＢＵ隨即透過消息人士向國內外媒體自承這是該局一手策畫，原因是基里洛夫下令對烏軍使用化學武器。

俄羅斯聯邦安全局十八日表示，他們已被拘留一名「涉嫌實施恐怖攻擊」的廿九歲男子，「在審訊中，他承認受雇於烏克蘭特種部隊」。

聲明說，該嫌犯是在莫斯科州被捕，是烏茲別克公民，出生於一九九五年，被烏克蘭情報部門招募，按烏方指示抵達莫斯科拿到一個土製爆炸裝置。他將一輛電動滑板車停在基里洛夫住處入口，放上炸彈。為了監控，嫌犯隨後租了一輛車並安裝攝影機，將即時影像傳給在烏克蘭聶伯羅市的接頭人。

烏克蘭特工看到基里洛夫與助手離開大樓，就告知嫌犯按下按鈕引爆炸彈。調查行動同時揭露，嫌犯已獲得烏國特工許諾，任務完成後會立即收到十萬美元酬勞，並將他安置到一個歐盟國家。

美國國防部發言人萊德十七日稍晚舉行例行記者會時，有記者提問美國是否提供情報協助烏克蘭，萊德答稱，「我可以告訴你，我們事先不知道這次行動，我們不支持或協助這類活動。我已看過報告，除了我在媒體看到的內容，沒有任何資訊可提供。關於這件事我必須建議你問烏克蘭人」。