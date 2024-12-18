俄軍中將遭炸彈襲擊身亡 嫌疑人被逮稱受烏克蘭指使
俄羅斯今天表示，已拘留1名烏茲別克公民，這名嫌疑犯供稱自己在烏克蘭安全局（SBU）的指使下，於莫斯科放置並引爆炸彈，暗殺俄國中將基里洛夫（Igor Kirillov）。
法新社報導，俄羅斯調查委員會（InvestigativeCommittee）透過聲明指出：「1名1995年出生的烏茲別克公民因涉嫌襲擊並造成俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫及助手波利卡爾波夫（Ilya Polikarpov）死亡而被逮捕。」
聲明提到，該名男子供稱自己受到「烏克蘭特種部隊的招募」。
基里洛夫和他的助手昨天清晨走出莫斯科1棟公寓大樓時，安裝在1輛摩托車上的爆炸裝置被引爆，2人因此喪生。
聲明提到，嫌疑人供述，他是專程來到莫斯科進行攻擊，他還指出，一輛租來並停在大樓外的汽車上安裝了行車紀錄器，將襲擊過程記錄下來，「即時轉播給位於（烏克蘭城市）第聶伯羅（Dnipro）的策劃者」。
聲明表示，策劃者承諾提供10萬美元，以及有可能「移居歐洲某國」的報酬。
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