快訊

綠領人才發展 專家：必備「永續力」和「學習力」

俄軍中將遭炸彈襲擊身亡 嫌疑人被逮稱受烏克蘭指使

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，已拘留1名烏茲別克公民，這名嫌疑犯供稱自己在烏克蘭安全局（SBU）的指使下，於莫斯科放置並引爆炸彈，暗殺俄國中將基里洛夫（Igor Kirillov）。

法新社報導，俄羅斯調查委員會（InvestigativeCommittee）透過聲明指出：「1名1995年出生的烏茲別克公民因涉嫌襲擊並造成俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫及助手波利卡爾波夫（Ilya Polikarpov）死亡而被逮捕。」

聲明提到，該名男子供稱自己受到「烏克蘭特種部隊的招募」。

基里洛夫和他的助手昨天清晨走出莫斯科1棟公寓大樓時，安裝在1輛摩托車上的爆炸裝置被引爆，2人因此喪生。

聲明提到，嫌疑人供述，他是專程來到莫斯科進行攻擊，他還指出，一輛租來並停在大樓外的汽車上安裝了行車紀錄器，將襲擊過程記錄下來，「即時轉播給位於（烏克蘭城市）第聶伯羅（Dnipro）的策劃者」。

聲明表示，策劃者承諾提供10萬美元，以及有可能「移居歐洲某國」的報酬。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普烏克蘭特使擬1月初訪基輔 不談判要調查、不去莫斯科

三防部隊司令在莫斯科街頭遭炸死 俄羅斯定調恐怖攻擊

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

影／雪地北韓兵屍體震撼曝光！俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

相關新聞

俄羅斯核司令被炸死！29歲烏茲別克公民遭逮 認：受雇於烏克蘭特種部隊

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）及其助手17日遭當街炸死，烏克蘭國安局宣稱是他們鎖定暗殺。...

川普不挺烏 北約接手協調軍援設「安全護欄」

消息人士17日稱，北約組織(NATO)按計畫已從美國接管任務，協調西方國家對烏克蘭的援助，咸認為此舉是因為美國總統當選人...

影╱俄核司令被炸死瞬間畫面曝！專家：差10秒可能逃過一劫

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，17日凌晨6時12分在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死，烏克蘭安全局...

北韓士兵累計數百死傷！美官員：涵蓋各種軍階

美國高階軍事官員透露，北韓部隊在俄羅斯庫斯克地區與烏克蘭軍隊作戰，已造成數百人死傷，且死傷者涵蓋各種軍階的士兵。

川普烏克蘭特使擬1月初訪基輔 不談判要調查、不去莫斯科

路透引述兩名消息人士報導，美國候任總統川普內定的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），預計明年1月初前往基輔和...

俄軍中將 於莫斯科遭炸身亡

俄國官員表示，俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，十七日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死。基輔獨立報報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。