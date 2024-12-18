俄羅斯核司令被炸死！29歲烏茲別克公民遭逮 認：受雇於烏克蘭特種部隊
俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）及其助手17日遭當街炸死，烏克蘭國安局宣稱是他們鎖定暗殺。BBC報導，俄羅斯安全部門表示，已拘留一名29歲烏茲別克公民。
基里洛夫與助理波里卡波夫（Ilya Polikarpov）遭烏克蘭國家安全局（SBU）特工綁在一輛滑板車上的炸彈當街炸死，調查當局定調為恐怖攻擊。
根據俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯安全部門表示，嫌犯是由烏克蘭情報部門所聘。烏克蘭消息人士也透露，這起暗殺事件是由烏克蘭國家安全局精心策畫。
俄羅斯聯邦安全局（FSB）公關中心18日表示，被拘留的29歲男子「涉嫌實施恐怖攻擊」。聲明指出，「在審訊過程，他說自己受雇於烏克蘭特種部隊。」
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