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北韓士兵累計數百死傷！美官員：涵蓋各種軍階

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
圖為烏克蘭無人機在俄羅斯庫斯克地區拍到一名北韓士兵。翻攝自X（@ZelenskyyUa）
圖為烏克蘭無人機在俄羅斯庫斯克地區拍到一名北韓士兵。翻攝自X（@ZelenskyyUa）

美國高階軍事官員透露，北韓部隊在俄羅斯庫斯克地區與烏克蘭軍隊作戰，已造成數百人死傷，且死傷者涵蓋各種軍階的士兵。

法新社報導，北韓已派遣數千士兵支援俄羅斯的戰爭行動，其中部分被部署到庫斯克邊境地區戰場，美國匿名高階軍事官員透露，「我們最新估計，北韓部隊已經有數百人傷亡。」

官員指出，傷亡範圍從輕傷到戰死，且死傷者涵蓋各種軍階的士兵，「他們並不是經驗豐富的戰鬥部隊，也沒有上過戰場，這可能是他們在烏克蘭部隊手下死傷慘重的原因之一。」

美國官員評論北韓部隊傷亡情況之前，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示，俄羅斯過去幾天在庫斯克發動「密集攻勢」，其核心是北韓部隊。

烏克蘭軍事情報機構日前，上周末至少有30名北韓士兵在庫斯克的前線陣亡或受傷；目前北韓士兵也僅部署於俄羅斯領土內。五角大廈也證有北韓士兵傷亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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