川普烏克蘭特使擬1月初訪基輔 不談判要調查、不去莫斯科

路透引述兩名消息人士報導，美國候任總統川普內定的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），預計明年1月初前往基輔和部分歐洲國家首都，此行目的在於調查而非談判，且預計不會造訪莫斯科；此舉凸顯新政府極力迅速結束俄烏戰爭。

消息人士透露，凱洛格將在基輔會晤資深領袖，另外他的團隊正在安排其他歐洲首都，如羅馬和巴黎的領袖會面。消息人士也警告，行程尚在最終敲定中，仍可能有所變動。

消息人士表示，訪問基輔主要是為即將上任的川普政府進行實地調查，而非展開積極談判。儘管如此，此行預計在新年後不久展開，反映出川普對結束俄烏戰展現的迫切性。

川普打選戰時多次提到要在24小時內結束烏克蘭戰爭，但未深入談止戰細節，凱洛格即將出任烏克蘭特使，他的理場也受到高度關注。

凱洛格曾任國家安全會議幕僚長，他曾建議告訴烏克蘭，不上談判桌就斷援助；同時也告知俄方必須參與談判，否則將協助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」。