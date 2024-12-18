快訊

六月傳偷吃小20歲滑雪教練！ 道歉：酒後吃藥打嘴砲

戰後的日本記憶：哥吉拉和東京地下鐵的歷史因緣

四接環評下月開…四大爭議未解扯缺電 憂滅港風雨欲來

川普烏克蘭特使擬1月初訪基輔 不談判要調查、不去莫斯科

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美候任總統川普內定的烏克蘭特使凱洛格，預計明年1月初前往基輔和部分歐洲國家首都。路透
美候任總統川普內定的烏克蘭特使凱洛格，預計明年1月初前往基輔和部分歐洲國家首都。路透

路透引述兩名消息人士報導，美國候任總統川普內定的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），預計明年1月初前往基輔和部分歐洲國家首都，此行目的在於調查而非談判，且預計不會造訪莫斯科；此舉凸顯新政府極力迅速結束俄烏戰爭

消息人士透露，凱洛格將在基輔會晤資深領袖，另外他的團隊正在安排其他歐洲首都，如羅馬和巴黎的領袖會面。消息人士也警告，行程尚在最終敲定中，仍可能有所變動。

消息人士表示，訪問基輔主要是為即將上任的川普政府進行實地調查，而非展開積極談判。儘管如此，此行預計在新年後不久展開，反映出川普對結束俄烏戰展現的迫切性。

川普打選戰時多次提到要在24小時內結束烏克蘭戰爭，但未深入談止戰細節，凱洛格即將出任烏克蘭特使，他的理場也受到高度關注。

凱洛格曾任國家安全會議幕僚長，他曾建議告訴烏克蘭，不上談判桌就斷援助；同時也告知俄方必須參與談判，否則將協助烏克蘭在戰場上「殲滅你們」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普行情消退 美股道指連跌9交易日 46年來首見

ETF創富論壇25日登場／富邦投信投資策略師徐翊達 擁抱科技股 聚焦 AI

經濟日報社論／當心川普2.0衝擊全球減碳

和碩董事長童子賢看關稅人…兩個矛盾

相關新聞

川普烏克蘭特使擬1月初訪基輔 不談判要調查、不去莫斯科

路透引述兩名消息人士報導，美國候任總統川普內定的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），預計明年1月初前往基輔和...

俄軍中將 於莫斯科遭炸身亡

俄國官員表示，俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，十七日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死。基輔獨立報報...

川普稱俄烏止戰「取得進展」

美國候任總統川普十六日在佛州舉行當選以來首場記者會，提到在結束俄烏戰爭上取得「一些進展」，並稱上任後可能推翻現任總統拜登...

三防部隊司令在莫斯科街頭遭炸死 俄羅斯定調恐怖攻擊

據俄羅斯媒體的報導，周二（17日）上午，俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾·基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科梁贊大街遭路邊炸彈襲擊身亡。

俄羅斯「核生化防禦部隊指揮官」遭炸死 烏媒：背後主使是烏克蘭

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將與助手17日在首都莫斯科死於爆炸，烏克蘭安全局（SBU...

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

路透與俄羅斯官媒RT報導，官員證實首都莫斯科東南部梁贊大街（Ryazansky Prospekt）一棟住宅大樓附近發生爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。