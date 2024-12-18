川普稱俄烏止戰「取得進展」

美國候任總統川普十六日在佛州舉行當選以來首場記者會，提到在結束俄烏戰爭上取得「一些進展」，並稱上任後可能推翻現任總統拜登批准烏克蘭使用美國長程飛彈襲擊俄羅斯的決定。

川普表示，他正在努力結束俄羅斯與烏克蘭之間的衝突，並稱他已經取得了「一些進展」，但未進一步說明細節。川普呼籲烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普亭透過談判結束戰爭，稱衝突造成的死亡和絕望是「大屠殺」。

當被問及是否會推翻拜登上月批准讓烏克蘭以美援長程飛彈攻俄決定，川普表示，「我可能會。我認為這是一件非常愚蠢的事情。這是一個很大的錯誤。」

拜登上月首度批准烏克蘭使用美國長程飛彈襲擊俄羅斯領土後，烏軍十一月十九日首次使用美製長程飛彈「陸軍戰術飛彈系統」攻打俄羅斯布良斯克州的一處設施，隔日又首次使用英國提供的「暴風影」巡弋飛彈攻擊俄國境內。

川普還稱讚土耳其幫助反抗軍推翻敘利亞阿塞德政權，是這次行動中的重要外國勢力，但也稱土耳其對敘利亞發動一場「不友善的接管」。

另外，川普提到，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯至今尚未與以色列達成停火，他重提哈瑪斯必須在他明年一月廿日就職前釋放所有人質，否則將「招致大亂」。他透露，近來與以色列總理內唐亞胡通話，而上周哈瑪斯提供一份包含美國公民的人質名單，並表示會透過停火釋放人質。

川普當選以來不斷談到加徵關稅，但記者會上並未詳細說明具體計畫，只說「他們對我們徵稅，我們對他們徵稅」。

此外，川普十六日再公布最新人事，提名前駐葡萄牙大使、投資銀行家葛拉斯出任駐日大使。葛拉斯於二○一七年至二○二二年川普首個任期間擔任美國駐葡萄牙大使，曾展現出對中國的強硬立場，也是川普此次大選金主之一。

共同社報導，川普稱可能會在上任前與日相石破茂會面。