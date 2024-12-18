俄軍中將 於莫斯科遭炸身亡

俄國官員表示，俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，十七日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死。基輔獨立報報導，烏克蘭安全局聲稱，此案是他們所為，以懲罰基里洛夫對烏軍使用化學武器。

案發地點距離克里姆林宮約七公里，該爆炸裝置在兩人離開住宅大樓時引爆。俄羅斯Telegram頻道發布的影像顯示，建築物入口被炸毀，瓦礫四散一地，兩具屍體躺在染血的雪地上。

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，十七日在莫斯科一棟住宅大樓門口（圖）遭一輛電動滑板車上的遙控炸彈炸死。（路透）

俄羅斯偵查委員會十七日發布聲明表示，停在大樓入口附近一輛電動滑板車遭安裝遙控爆炸裝置，殺死基里洛夫和他的助手。該委員會說，這是一起恐怖襲擊。

俄羅斯衛星通訊社指出，案發建築物一至三樓窗戶破碎，入口受損，爆炸裝置威力約兩百克黃色炸藥。法新社報導，基里洛夫是在俄羅斯境內遇刺的最高階俄軍將領。

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，十七日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭一輛電動滑板車（圖）上的遙控炸彈炸死。（歐新社）

五十四歲的基里洛夫自二○一七年起領導核生化防禦部隊，經常指控烏克蘭和美國在戰場上使用化學武器。基里洛夫還提出美國在烏克蘭和其他地方營運大規模生物實驗室網路的證據。

基里洛夫被炸死的前一天，烏克蘭安全局（SBU）宣布他為一起俄軍據稱對烏軍使用化武案件的嫌疑人。俄羅斯否認在戰場上使用化武，並稱已於二○一七年銷毀這類武器。

對於爆炸案，SBU一名消息人士告訴基輔獨立報，這是該局手筆。SBU消息人士表示，該枚爆炸裝置在基里洛夫和他的助手接近入口時引爆。

基輔獨立報無法核實這些說法。SBU消息人士表示，「基里洛夫是戰犯，也是完全合法的目標，因為他下令對烏軍使用違禁化學武器」。