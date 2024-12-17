三防部隊司令在莫斯科街頭遭炸死 俄羅斯定調恐怖攻擊

（德國之聲中文網）據俄羅斯媒體的報導，周二（17日）上午，俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾·基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科梁贊大街遭路邊炸彈襲擊身亡。

俄羅斯聯邦偵查委員會將該爆炸事件定性為恐怖襲擊。

烏克蘭情報部門稱，這次暗殺行動為烏克蘭國家安全局(SBU) 所為。烏克蘭安全局發表的聲明稱，「基里洛夫是一名戰犯，也是一個完全合法的目標，因為他下令對烏克蘭軍隊使用違禁化學武器」。

今年10月，英國對基里洛夫和俄羅斯核保護部隊實施制裁，原因是他們在戰場上使用防暴劑，並多次報告使用化學武器氯化苦（Chloropicrin）。

烏克蘭方面稱，自2022年2月俄羅斯發動的侵略戰爭爆發以來，俄羅斯軍隊已使用「化學彈藥」超過4800起。據烏克蘭國家安全局稱，有2000多名士兵中毒，不得不住院治療。

俄羅斯媒體報導，基里洛夫中將於1970年7月13日出生於俄羅斯科斯特羅馬。2017年4月，他被任命為俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令。

（法新社等）

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