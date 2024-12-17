快訊

綠營議員詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人

國民黨發起夜宿立院議場 陳瑩堅稱手機掉在裡面…藍綠再爆口角

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

三防部隊司令在莫斯科街頭遭炸死 俄羅斯定調恐怖攻擊

德國之聲／ 德國之聲
莫斯科東南部梁贊大街（Ryazansky Prospekt）一棟住宅大樓附近發生爆炸，造成兩人死亡。 路透
莫斯科東南部梁贊大街（Ryazansky Prospekt）一棟住宅大樓附近發生爆炸，造成兩人死亡。 路透

（德國之聲中文網）據俄羅斯媒體的報導，周二（17日）上午，俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾·基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科梁贊大街遭路邊炸彈襲擊身亡。

俄羅斯聯邦偵查委員會將該爆炸事件定性為恐怖襲擊。

烏克蘭情報部門稱，這次暗殺行動為烏克蘭國家安全局(SBU) 所為。烏克蘭安全局發表的聲明稱，「基里洛夫是一名戰犯，也是一個完全合法的目標，因為他下令對烏克蘭軍隊使用違禁化學武器」。

今年10月，英國對基里洛夫和俄羅斯核保護部隊實施制裁，原因是他們在戰場上使用防暴劑，並多次報告使用化學武器氯化苦（Chloropicrin）。

烏克蘭方面稱，自2022年2月俄羅斯發動的侵略戰爭爆發以來，俄羅斯軍隊已使用「化學彈藥」超過4800起。據烏克蘭國家安全局稱，有2000多名士兵中毒，不得不住院治療。

俄羅斯媒體報導，基里洛夫中將於1970年7月13日出生於俄羅斯科斯特羅馬。2017年4月，他被任命為俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令。

（法新社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯「核生化防禦部隊指揮官」遭炸死 烏媒：背後主使是烏克蘭

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

川普再批「允烏對俄射長程飛彈」愚蠢！上任恐推翻拜登政策

再撂狠話！俄防長：做好準備10年內在歐洲與北約開戰

相關新聞

俄羅斯「核生化防禦部隊指揮官」遭炸死 烏媒：背後主使是烏克蘭

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將與助手17日在首都莫斯科死於爆炸，烏克蘭安全局（SBU...

三防部隊司令在莫斯科街頭遭炸死 俄羅斯定調恐怖攻擊

據俄羅斯媒體的報導，周二（17日）上午，俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾·基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科梁贊大街遭路邊炸彈襲擊身亡。

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

路透與俄羅斯官媒RT報導，官員證實首都莫斯科東南部梁贊大街（Ryazansky Prospekt）一棟住宅大樓附近發生爆...

川普允與澤倫斯基和普亭通話 終結俄烏戰爭近3年「殘殺」

俄羅斯總統普亭盛讚俄軍在戰地大捷之際，美國總統當選人川普今天表示，他將與烏克蘭總統澤倫斯基以及普亭通話，來結束俄烏戰爭近...

影／北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡

烏克蘭軍事情報部門16日證實，至少30名北韓士兵在俄羅斯庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡或受傷。烏克蘭總統澤倫斯基17日在...

美烏首證實至少30北韓兵陣亡！白宮加碼曝：從第二道防線撤離

烏克蘭軍事情報部門和白宮16日首次證實，有北韓士兵於俄羅斯庫斯克邊境地區與烏克蘭軍隊交戰時陣亡。烏方表示，約有30名北韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。