俄羅斯「核生化防禦部隊指揮官」遭炸死 烏媒：背後主使是烏克蘭

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將與助手17日在首都莫斯科死於爆炸，烏克蘭安全局（SBU）的一名消息人士告訴基輔獨立報，這是該局的手筆。

根據俄羅斯偵查委員會稍早發布的聲明，這起爆炸，是由裝在住宅大樓入口附近一輛電動滑板車上的遙控爆炸裝置引起。SBU消息人士表示，該枚爆炸裝置在基里洛夫和他的助手接近入口時引爆。

基輔獨立報無法核實這些說法。SBU消息人士表示，「基里洛夫是一名戰犯與完全合法的目標，因為他下令對烏軍使用違禁化學武器，戰爭罪的報復在所難免」。

路透報導了類似消息，指SBU消息人士宣稱該局在一次特別行動中殺死基里洛夫。

基里洛夫死於爆炸的前一天，烏克蘭安全局（SBU）正式宣布他為一起俄軍對烏軍使用化武案件的嫌疑人。俄羅斯否認在戰場上使用化武，並稱已於2017年銷毀這類武器。