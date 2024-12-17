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影／北韓兵特寫照首曝光！一臉茫然躲樹下 陣亡同鄉慘被俄兵燒臉滅跡
烏克蘭軍事情報部門16日證實，至少30名北韓士兵在俄羅斯庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡或受傷。烏克蘭總統澤倫斯基17日在社群平台上傳一段影片，稱俄羅斯軍隊試圖燒毀北韓陣亡士兵的臉部來掩蓋他們的身分，其中也可見一名疑似北韓士兵又驚恐、又茫然盯著烏克蘭無人機，這可能是援俄北韓兵首次被清楚拍到臉。
路透報導，該段X影片顯示，俄兵正在焚燒陣亡北韓兵的臉部，試圖掩蓋他們的存在和傷亡。澤倫斯基在貼文中說，「北韓士兵沒有理由為普亭而戰、為普亭而死。即使北韓士兵為此付出生命，俄羅斯的回應卻只有羞辱。」
太陽報描述，這段影片中可見到一名疑似北韓兵，在離家6437公里外（4000英里）的異鄉，為一支他無法理解的軍隊作戰。
影片背景是俄羅斯庫斯克遭烏軍占領區，而這名北韓兵的特寫十分引人注目，他看起來一臉茫然地盯著烏克蘭無人機的鏡頭，好像十分害怕。他躺在白雪覆蓋的森林中，樹木光禿禿的毫無遮掩，只能靠著厚厚的綠色軍衣抵抗嚴寒。
這名士兵的年齡與身分都不詳，但照片中他的臉看起來很年輕。
烏克蘭軍事情報部門16日首次證實，有北韓士兵於庫斯克邊境地區與烏軍交戰時陣亡，並表示約有30名北韓士兵傷亡。
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