川普允與澤倫斯基和普亭通話 終結俄烏戰爭近3年「殘殺」
俄羅斯總統普亭盛讚俄軍在戰地大捷之際，美國總統當選人川普今天表示，他將與烏克蘭總統澤倫斯基以及普亭通話，來結束俄烏戰爭近3年的「殘殺」。
法新社報導，在川普1月入主白宮之前，俄烏雙方都急於在戰場上取得優勢。烏克蘭有人擔心，會被迫做出領土讓步以換取和平。
川普一直以來批評美國總統拜登政府對基輔當局提供數十億美元援助，以對抗俄國入侵。
普亭（Vladimir Putin）今天讚揚俄軍在烏克蘭加速推進，稱這是「具有里程碑意義」的一年。
川普在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）發表談話。他說：「我們將與普亭總統交談，我們將與代表、澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及烏克蘭的代表交談。」
他還說：「我們會遏阻戰爭，那是殘殺。」
川普多次表示他會迅速終結俄烏戰爭，但沒有就方式提出具體細節。
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