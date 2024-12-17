美烏首證實至少30北韓兵陣亡！白宮加碼曝：從第二道防線撤離

烏克蘭軍事情報部門和白宮16日首次證實，有北韓士兵於俄羅斯庫斯克邊境地區與烏克蘭軍隊交戰時陣亡。烏方表示，約有30名北韓士兵傷亡。

這是自美國和烏克蘭宣布北韓已向俄羅斯派遣逾萬名士兵、支援對烏克蘭作戰以來，首次通報死亡事件。

烏克蘭軍事情報部門16日表示，周末與烏克蘭軍隊的戰鬥中，至少有30名北韓士兵死傷。

烏克蘭軍事情報部門表示：「在12月14日到15日，北韓軍隊在俄羅斯庫斯克地區的普列霍沃（Plekhovo）、沃羅日巴（Vorozhba）和馬爾季諾夫卡（Martynovka）等村落附近遭受重大損失，至少有30名士兵死傷。」

白宮國家安全顧問柯比16日也證實，美國認為北韓軍隊在庫斯克地區戰鬥時遭受重大損失，並指北韓軍16日從第二道防線撤離，但未給出具體傷亡人數。

美國國務院發言人米勒證實有北韓軍人陣亡，並警告如果北韓軍隊越過邊境進入烏克蘭，將標誌「另一次升級」，本身將成為烏軍合法攻擊目標，並呼籲中國「可以做得更多」，勸退俄羅斯不要升級行動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫將問題轉給俄羅斯國防部，但尚未回應。

烏克蘭軍事情報部門估計，截至14日，俄軍和北韓軍在庫斯克前線已損失大約200名軍人。烏克蘭總統澤倫斯基先前也聲稱，北韓軍在前線開始遭遇「明顯損失」，但未提供具體數字。