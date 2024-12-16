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烏克蘭稱200名北韓俄羅斯聯軍陣亡 涉友軍誤擊

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
北韓軍人在俄羅斯領取裝備。(視頻截圖)
北韓軍人在俄羅斯領取裝備。(視頻截圖)

根據烏克蘭情報當局說法，俄羅斯與北韓的聯合部隊在對烏克蘭軍隊作戰時，估計有200名士兵陣亡，但未指明各占多少人。烏克蘭媒體報導，事發地點在俄國庫斯克州。

韓聯社今天報導，烏克蘭國防部情報總局（DefenseIntelligence of Ukraine，DIU）14日發布聲明揭露這項消息，當中指出，動員來的北韓士兵參與的是俄羅斯陸戰隊和空降部隊聯合作戰單位的突擊行動。

烏克蘭國防部情報總局指稱，北韓部隊在烏克蘭攻擊下遭受「無法復原的損失」，其中問題包括北韓與俄羅斯聯合部隊在執行協同作戰時存在語言隔閡。

烏克蘭國防部情報總局表示：「因為這個問題，北韓士兵朝所謂阿瑪特（Ahmat）軍隊的車輛『友軍誤擊』，結果造成8名卡狄羅夫（Kadyrov）士兵死亡。」這些稱呼指的是車臣戰士。

根據烏克蘭媒體報導，烏軍也發布看似數十名陣亡北韓士兵的照片和影片，一旁也有死亡的俄軍，他們的遺體已被白雪覆蓋，地點在位於俄羅斯西部與烏克蘭接壤的庫斯克州（Kursk）。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）昨天引述烏軍無人機部隊消息報導，這些士兵是14日在庫斯克州的突擊行動中身亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日表示，俄羅斯可能將北韓士兵擴大部署到前線其他地方。

他說：「我們已掌握初步資料，俄羅斯人已開始在突擊行動中動用北韓士兵，他們為數可觀。俄羅斯人將他們併入聯合作戰單位，並用於在庫斯克州的行動，目前為止只在那裡。但我們有情報暗示，他們的用途可能擴大至前線其他部分。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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