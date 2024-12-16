影／雪地北韓兵屍體震撼曝光！俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

韓聯社引述《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）的報導稱，數十名北韓士兵14日在俄羅斯西南部庫斯克地區作戰時陣亡。烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布了遺體的照片與影片，畫面顯示無人機靠近拍攝，約20具遺體並排在雪地中，他們的臉部被圍巾和積雪覆蓋，場景令人不寒而慄。

據《烏克蘭真理報》指出，烏克蘭軍第414攻擊無人機聯隊於15日透過Telegram頻道分享了這些畫面，聲稱這些遺體屬於陣亡的俄羅斯士兵與北韓士兵。

根據影片內容，這些遺體疑似已在雪地中擺放數小時，一輛疑似俄軍的卡車試圖前來收屍，但在發現烏軍無人機後匆忙撤離。

同時，烏克蘭國防情報局於15日宣布，在庫斯克地區與烏克蘭軍作戰的俄羅斯與北韓聯合部隊中，約有200名士兵陣亡，其中包括8名車臣士兵遭北韓友軍誤擊喪生。

烏克蘭方面推測，目前約有1萬1000名北韓士兵已部署在庫斯克地區，持續參與戰鬥。