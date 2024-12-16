美製火箭助攻 烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
美國提供給烏克蘭高機動性多管火箭系統（HIMARS）。（美聯社）
美國提供給烏克蘭高機動性多管火箭系統（HIMARS）。（美聯社）

烏克蘭安全局今天表示，在遭到莫斯科控制的烏南札波羅熱州摧毀向俄羅斯部隊運送燃料的40輛軌道車。烏軍行動期間並發射美國製高機動性多管火箭系統。

路透社報導，烏克蘭安全局（SBU）告訴路透社，情報和軍事機構參與的這項行動分成多個階段進行。

烏克蘭安全局在聲明中表示：「目的在破壞從克里米亞（Crimea）到暫時遭到占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的後勤供給線。」

路透社無法獨立查證烏方說法；俄方迄未針對此事置評。

烏克蘭安全局表示，安排破壞行動的小隊於該行進中火車靠近札波羅熱州奧列克西伊夫卡村（Oleksiivka）時破壞鐵道，導致那列火車停止、油罐車廂著火，陸軍部隊並對現場發射高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

聲明指出：「飛彈襲擊機車頭和該列火車車尾數節車廂，敵人無法對油罐車搶救燃料…此一特別行動結果造成該機車頭和40輛油罐車遭到摧毀，用於俄軍供給的鐵道被迫長期停用。」

俄軍掌控札波羅熱州約7成地區，烏軍發言人上個月曾經表示，基輔預期莫斯科很快會對該州發動協同攻擊。

俄軍還掌控毗鄰的赫松州（Kherson）約7成、東部頓巴斯（Donbas）地區約8成土地，這些都是已經進行33個月的戰爭當前主要戰區所在。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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