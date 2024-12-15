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指俄羅斯首動用大量北韓士兵 基輔：他們可能會被派往前線其他地區

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯首次動用大量北韓士兵，參與對烏克蘭軍隊發動的攻勢，試圖奪回烏軍在俄國庫斯克州（Kursk）的據點。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯首次動用大量北韓士兵，參與對烏克蘭軍隊發動的攻勢，試圖奪回烏軍在俄國庫斯克州（Kursk）的據點。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯首次動用大量北韓士兵，參與對烏克蘭軍隊發動的攻勢，試圖奪回烏軍在俄國庫斯克州（Kursk）的據點。

路透社報導，澤倫斯基表示，更積極地派遣北韓軍人是戰爭的新升級，並呼籲國際社會對此作出回應。

由於美國總統當選人川普（Donald Trump）下月將重返白宮，助長外界對即將推動和平談判的推測。

澤倫斯基在每日戰時演講中告訴烏克蘭民眾：「我們今天掌握的初步資訊顯示，俄羅斯已經開始在攻擊中動用北韓士兵，而且數量相當可觀。」

澤倫斯基指出，這些北韓軍人與俄軍組成混合部隊，目前僅被部署在庫斯克州前線。他說：「我們的情報顯示，他們可能還會被派往前線其他地區。」

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 澤倫斯基 烏克蘭 軍人

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