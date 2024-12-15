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疑未能阻止俄軍推進…原頓內茨克指揮官引罵聲 遭烏克蘭撤換

中央社／ 基輔14日綜合外電報導
烏克蘭參謀總部官員今天透露，由於未能阻止俄軍持續朝戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，負責監督烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）防禦工作的指揮官盧森柯遭到一些烏國軍事部落客和國會議員的批評。圖為一輛烏克蘭坦克和一輛汽車停在路標附近，路標上寫著「波克羅夫斯克」。路透
烏克蘭參謀總部官員今天透露，由於未能阻止俄軍持續朝戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，負責監督烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）防禦工作的指揮官盧森柯遭到一些烏國軍事部落客和國會議員的批評。圖為一輛烏克蘭坦克和一輛汽車停在路標附近，路標上寫著「波克羅夫斯克」。路透

烏克蘭參謀總部官員今天透露，負責監督烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）防禦工作的指揮官已遭高層撤換；與此同時，俄羅斯軍隊正在當地迅速推進。

這名官員告訴路透社，現年54歲的塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskiy）將取代盧森柯（Oleksandr Lutsenko），成為頓內茨克作戰與戰術團隊指揮官。

由於未能阻止俄軍持續朝戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，盧森柯遭到一些烏國軍事部落客和國會議員的批評。

波克羅夫斯克是烏國軍隊和民眾在頓內茨克州的重要後勤樞紐。

烏克蘭霍爾特夏（Khortytsiya）軍事指揮部今天表示，俄軍已摧毀波克羅夫斯克附近村莊的數個烏軍陣地，並在「令人精疲力竭的戰鬥後」取得更佳戰術位置，迫使烏軍向後撤退。

烏克蘭軍方在每日戰況更新中表示，過去24小時內，波克羅夫斯克周邊共發生62次衝突。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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