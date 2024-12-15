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曝俄加大使用北韓士兵！澤倫斯基控普亭故意擴大戰爭：傷亡已十分嚴重

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圖為北韓士兵示意圖。美聯社
圖為北韓士兵示意圖。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基稱，在庫爾斯克邊境地區，俄羅斯軍方如今在進攻行動中使用更多人數的朝鮮士兵。澤倫斯基在晚間視訊講話中表示：「這類傷亡也已十分嚴重。」他沒有提供具體的數字。澤倫斯基指責俄羅斯總統普亭故意擴大戰爭，無視中國和巴西呼籲採取一切措施緩解局勢的呼籲。

有關朝鮮士兵被派往俄羅斯的報導最早是在10月。11月初，烏克蘭首次報告稱這些士兵參與了戰鬥。澤倫斯基表示，朝鮮士兵如今已經融入俄羅斯部隊，並可能很快出現在其它戰線。

俄羅斯在庫爾斯克地區損失重大

烏克蘭軍隊在8月進行了一次出其不意的反攻，攻佔了俄羅斯在庫爾斯克地區部分領土。對於克裡姆林宮而言，收復這一地區至關重要。克裡姆林宮一直希望通過鞏固實際控制區域，以便為未來和平談判創造對俄羅斯一方有利的條件。因此，將烏克蘭軍隊驅逐出庫爾斯克成為俄羅斯的首要任務。軍界傳出消息稱，俄羅斯計劃在美國候任總統特朗普1月底上任前完成這一目標。

但觀察人士稱，秋季的猛烈攻勢導致俄羅斯軍隊蒙受巨大損失。網絡上流傳著大量被擊毀的裝甲車隊影片。最近，俄羅斯軍事博主報導了朝鮮士兵參與攻佔一個村莊的情況。目前，烏克蘭在庫爾斯克地區仍控制著約800平方公裡的橋頭堡。

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俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭 裝甲車

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