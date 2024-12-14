北韓兵消滅300名烏軍！僅花2.5小時 攻下參戰以來首座村莊

北韓今年10月派遣逾萬名士兵馳援俄羅斯攻打烏克蘭，美國媒體新聞周刊報導，北韓部隊近日傳回捷報，奪回庫爾斯克地區的邊境村莊並消滅300名烏克蘭士兵。

報導引述親俄的軍事Telegram頻道Romanov Light消息，稱北韓精銳部隊6日「如颶風般」橫掃俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克州村莊普列霍沃（Plekhovo），過程中有逾300名烏克蘭士兵陣亡。這是北韓士兵參戰以來攻下的第一座村莊，戰前人口有627人。

該頻道由自俄羅斯軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）經營，他稱北韓特種部隊僅花2.5小時就完成任務，未俘虜任何烏兵。

烏克蘭議員出身的親俄政治家察廖夫（Oleg Tsaryov）也證實該消息屬實，並稱這支北韓軍隊是使用輕型武器武裝的偵察部隊。

對此，烏克蘭和俄羅斯國防部及北韓駐英國大使館皆未置評。

此外，新聞媒體《第一來源報導》在X發布影片表示，有消息稱北韓士兵從普列霍沃撤離傷者，但根據其他消息來源，畫面中的是俄羅斯第810海軍陸戰旅士兵，不是北韓士兵，但也不排除北韓人參與陸戰旅的可能。