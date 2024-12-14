烏用美援飛彈轟俄本土 川普很反對

美國時代雜誌十二日刊出川普獲選二○二四年度風雲人物的受訪內容。他極力反對烏克蘭用美援飛彈深入攻擊俄羅斯本土。但川普強調不會放棄烏克蘭。

對美國總統拜登十一月同意烏克蘭用陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）等美援遠程武器攻擊俄國本土，川普直言「我們幹嘛這麼做？我們只是在惡化這場戰爭，使它變得更糟。（拜登政府）本來就不該允許這麼做」，「眼下發生的事很瘋狂、荒唐，我極力反對發射飛彈到距離俄國邊界數百英里的地方」，「現在（烏克蘭）他們不只射飛彈（到俄國本土），還用其他種武器，而我覺得這大錯特錯」。

對此，克里姆林宮十三日聲明，莫斯科與川普的立場完全一致，川普反對烏克蘭用遠程武器攻俄的說法令俄國印象深刻，顯然他了解是什麼正導致俄烏情勢升高。

川普在時代專訪說，「我想達成一項協議，你要達成協議的唯一方法就是不放棄（烏克蘭）」。

對當前中東戰事，川普認為會解決，中東戰事雖比俄烏戰爭複雜，但較易解決。他還說自己誰都不信，包括以色列總理內唐亞胡。他聲稱不是只支持以色列與巴勒斯坦各自建國的「兩國方案」，只要會帶來（以巴）持久和平的，他都支持。

至於未來是否將對以色列兼併約旦河西岸「開綠燈」，川普並未直接回答，僅重申他想要的是長期、持久的和平，他希望達成和平、停止殺戮的協議。

川普已宣布將提名立場親以的共和黨籍前阿肯色州州長赫克比為美國駐以大使，引發外界關注。

逐非法移民 擬出動國民兵

對川普屢屢表明是他明年一月廿日一就任時首要之務的大規模驅逐移民計畫，他指稱非法移民相當於侵略美國，因此「我們將動用國民兵，並將依美國法律，在我被許可的範圍內盡我所能」。

另外，美國國務卿布林肯十二日宣布新的對烏軍援包裹，總值五億美元（約台幣一百六十四億元），包括海馬士多管火箭系統和高速反輻射飛彈（ＨＡＲＭ）。

拜登政府十天前才宣布將運交總值七點二五億美元（約台幣二百卅八億元）的飛彈、彈藥及反步兵地雷等武器。

與俄談判 基輔：沒準備好

路透十二日引述知情人士報導，美國同日宣布的對烏軍援也是動用總統撥款權（ＰＤＡ），可讓武器從美國庫存緊急運交烏克蘭，無需國會批准。拜登尚餘五十六億美元（約台幣一千八百卅六億元）的ＰＤＡ可動支。

烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克則在烏媒Suspilne十二日播出的訪問說，在缺乏武器、安全保證和應有的國際地位下，基輔現在還沒準備好與莫斯科展開談判。

葉爾馬克提到，「我們沒武器、也沒得到我們所說的地位，那就是受邀加入北約（ＮＡＴＯ），還有一項將提供我們明確保證的協議，這樣我們才能相信（俄國總統）普亭不會在（烏俄停戰）二、三年後捲土重來」。