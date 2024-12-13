俄軍近300飛彈與無人機猛攻 澤倫斯基：能源網最大規模打擊之一

烏克蘭總統澤倫斯基13日表示，俄羅斯對烏克蘭發動了大規模空中攻擊，發射了至少93枚飛彈和近200架無人機，還將此次襲擊稱為俄方近3年前展開全面入侵後，「對我們能源網最大規模的打擊之一」。

美聯社與基輔獨立報報導，澤倫斯基在Telegram頻道上表示，俄軍發射的飛彈包括北韓供應的飛彈，烏軍則擊落了81枚飛彈，包括F-16戰機攔截的11枚巡弋飛彈。

澤倫斯基寫道，「這是普亭的『和平』計畫，摧毀一切，這就是他想怎麼談判的，透過恐嚇數百萬人。石油給了普亭足夠的錢，讓他相信能不受懲罰。世界需要作出強烈反應，大規模打擊，大規模回應，這是制止恐怖的唯一方式」。

基輔州政府指出，當地的防空系統已經啟動。根據烏克蘭空軍的報告，俄軍夜間向烏克蘭發射了多架攻擊無人機，隨後出現了大批的巡弋飛彈，還稱針對烏克蘭西部各州使用了空射「匕首」（Kinzhal）彈道飛彈。敖德薩、文尼察、利沃夫、伊凡諾-法蘭科夫斯克與切爾卡瑟等州也都報告了爆炸。

Russia launches massive strike on Ukraine targeting energy facilities



An air raid alert was declared across all regions of Ukraine.



Ukraine's Air Force reported launches of drones and missiles, including the hypersonic *Kinzhal* missile.



Explosions have been reported in Kyiv,… pic.twitter.com/nDz1YC25Kk — NEXTA (@nexta_tv) 2024年12月13日

俄羅斯國防部則表示，俄軍對「烏克蘭確保軍事工業複合體運作至關重要的燃料和能源設施」使用了長程精準飛彈與無人機，並指此次打擊是為了報復烏克蘭11日使用美援ATACMS襲擊俄羅斯一處空軍基地。

美國駐烏克蘭大使館表示，俄軍13日的的攻擊也鎖定了運輸網和其他關鍵設施。烏克蘭最大民營能源公司DTEK則說，此次襲擊「嚴重損壞」了該公司的火力電廠。

烏克蘭能源部長哈盧申科（Herman Halushchenko）指出，「敵人繼續恐襲，烏克蘭各地的能源部門再次受到大規模攻擊」，並指能源工人正在採取一切必要措施，「盡量減少能源系統的負面影響」，同時承諾一旦安全形勢允許，就會公佈更多損失的細節。