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澤倫斯基幕僚長：烏克蘭尚未準備好與俄羅斯談判

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克在公共廣播公司Suspilne今晚播出的訪問中表示，在缺乏武器、安全保證及應有的國際地位下，基輔當局尚未準備好與俄羅斯展開談判。

路透社報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，戰火延燒至今。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日公開表態不排除透過談判化解戰爭的可能性。

葉爾馬克（Andriy Yermak）在Suspilne訪問中，被問到烏克蘭是否準備好談判時說「現在還沒有」。

他說：「我們沒有武器、也沒有獲得我們所說的地位。意味著受邀加入北大西洋公約組織（NATO），及一項將為我們提供明確保證的協議，如此我們才能相信（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）不會在2、3年後捲土重來。」

澤倫斯基本週與來訪的德國在野黨黨魁梅爾茨（Friedrich Merz）舉行聯合記者會時表示，烏克蘭希望結束戰爭且需要努力使國家更強大，迫使俄羅斯走向和平。

澤倫斯基在最近的公開聲明中還表示，儘管烏克蘭尚未收復俄羅斯侵占的領土，他們仍可與俄方談判，但前提是烏克蘭受邀加入北約，獲得真正的安全保障。俄羅斯長久以來力阻烏克蘭成為北約會員國。

澤倫斯基上週在法國巴黎會晤美國總統當選人川普。川普曾表示希望戰爭盡快結束，但未透露方式等細節。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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