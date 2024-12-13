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加緊腳步！美國務卿：拜登政府再向烏克蘭提供5億美元軍援

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國拜登政府12日宣布向烏克蘭提供5億美元軍事援助，包括海馬斯多管火箭系統等。路透
美國拜登政府12日宣布向烏克蘭提供5億美元軍事援助，包括海馬斯多管火箭系統等。路透

美國拜登政府12日宣布向烏克蘭提供5億美元軍事援助，包括海馬斯多管火箭系統、高速反輻射飛彈及無人機系統等。

美國務卿布林肯發聲明表示，正向烏克蘭夥伴提供另一套重要的急需武器和裝備，重申華府會與盟友團結一致支持烏克蘭，確保烏克蘭有能力防衛，並抗衡俄羅斯的入侵。

白宮發言人柯比日前表示，美國將繼續向烏克蘭提供額外援助直至「本屆政府的最後」。

華府10天前說會向烏克蘭提供價值7.25億美元的飛彈、彈藥和反步兵地雷等其他武器。即將卸任的拜登政府尋求在1月任期結束前加強為烏克蘭的援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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