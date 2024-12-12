俄羅斯空襲烏克蘭札波羅熱州 增至10死22傷
俄羅斯軍隊10日對烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的攻擊擊中兩棟建築物，州長費多羅夫今天更新空襲傷亡數據時指出，已造成10人喪命、22人受傷。
法新社報導，費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，殘骸下又發現一具女性遺體，使得這起空襲的死亡數增至10人。
他在通訊軟體Telegram發文指出，這場空襲摧毀該州首府札波羅熱市中心一間診所和一棟辦公大樓，導致22人受傷。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已於10日譴責俄羅斯的「殘酷」襲擊，並呼籲西方盟邦向烏克蘭提供更多防空系統。
俄羅斯本月6日也對札波羅熱發動攻擊，造成10人殞命。
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