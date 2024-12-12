快訊

軍演危機解除！國防部通令解除各級應變中心

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

冷氣團發威全台急凍！這天冷吱吱低溫探9度 3千公尺高山有望下初雪

俄羅斯空襲烏克蘭札波羅熱州 增至10死22傷

中央社／ 基輔12日綜合外電報導
俄羅斯軍隊10日對烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的攻擊擊中兩棟建築物，州長費多羅夫今天更新空襲傷亡數據時指出，已造成10人喪命、22人受傷。圖／歐新社
俄羅斯軍隊10日對烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的攻擊擊中兩棟建築物，州長費多羅夫今天更新空襲傷亡數據時指出，已造成10人喪命、22人受傷。圖／歐新社

俄羅斯軍隊10日對烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的攻擊擊中兩棟建築物，州長費多羅夫今天更新空襲傷亡數據時指出，已造成10人喪命、22人受傷。

法新社報導，費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，殘骸下又發現一具女性遺體，使得這起空襲的死亡數增至10人。

他在通訊軟體Telegram發文指出，這場空襲摧毀該州首府札波羅熱市中心一間診所和一棟辦公大樓，導致22人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已於10日譴責俄羅斯的「殘酷」襲擊，並呼籲西方盟邦向烏克蘭提供更多防空系統。

俄羅斯本月6日也對札波羅熱發動攻擊，造成10人殞命。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

匈牙利總理稱澤倫斯基拒耶誕停火 烏克蘭急出聲否認

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人

澤倫斯基拒絕降低徵兵年齡 稱普亭「只怕他」或中國大陸

澤倫斯基對談判益趨開放 尋求外交解決俄烏戰爭

相關新聞

局勢惡化！俄軍距烏東重鎮僅3公里 烏總司令認戰鬥「異常艱難」

烏克蘭戰爭繪圖服務「DeepState」資料顯示，俄羅斯軍隊11日取得進展後，現在距離烏東關鍵城市波克羅夫斯克（紅軍城）...

俄羅斯空襲烏克蘭札波羅熱州 增至10死22傷

俄羅斯軍隊10日對烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）的攻擊擊中兩棟建築物，州長費多羅夫今天更新空襲傷亡數據時指...

匈牙利總理稱澤倫斯基拒耶誕停火 烏克蘭急出聲否認

匈牙利總理奧班今天與俄羅斯總統普亭通話，討論烏克蘭局勢。奧班稱烏克蘭總統澤倫斯基拒絕耶誕節停火提案，但烏方否認曾與奧班討...

美官員：俄可能數天內再對烏發射極音速飛彈

一名美國官員今天表示，美國情報機構評估後，作成俄羅斯可能於「未來數天內」再度動用其新型中程彈道飛彈打擊烏克蘭的結論

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人

俄羅斯昨天對烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）的攻擊造成1棟建築物倒塌，目前已有至少8人喪生。烏克蘭官員表示，救...

消息人士：澤倫斯基會晤川普時強調需安全保障

法國總統馬克宏在巴黎主持了這一會晤。此前川普有關迅速結束衝突的表態，令基輔憂慮這可能會建立在俄羅斯提出的條件之上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。