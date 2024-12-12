局勢惡化！俄軍距烏東重鎮僅3公里 烏總司令認戰鬥「異常艱難」

烏克蘭戰爭繪圖服務「DeepState」資料顯示，俄羅斯軍隊11日取得進展後，現在距離烏東關鍵城市波克羅夫斯克（紅軍城）市郊僅3公里。烏軍發言人則說，俄軍已摧毀或占領該市附近陣地。

The first Russian DRGs are reportedly trying to break into the southern part of Pokrovsk. If true, they are likely trying to attack along the treeline indicated on the map, which would suggest that Ukrainian forces have retreated into the city putting that treeline into the grey… pic.twitter.com/XHjPlKRLmG — AMK Mapping 🇺🇦🇳🇿 (@AMK_Mapping_) 2024年12月12日

CNN報導，烏軍發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）上電視評論時表示，「敵人襲擊我們在波克羅夫斯克地區的維德羅傑尼亞（Vidrodzennia）村以西，還有新特羅伊茨凱（Novotroitske）以南的防禦工事，由於長期戰鬥，我方2個陣地被毀，一個陣地丟掉了」。

沃洛辛補充指出，烏東前線哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）村郊的戰鬥正在進行。烏克蘭軍事部落客已報告此地陷落，但尚未獲得烏俄官方證實。

同時，烏克蘭天然氣供應監管機構「Donetskoblgaz」警告，因為「局勢不斷惡化」，波克羅夫斯克將從12日起斷供天然氣。聲明指出，「由於天然氣管線嚴重受損與敵方持續襲擊，不可能排除敵對行動對天然氣配送系統的影響，恢復對客戶的天然氣供應」。

雖然波克羅夫斯克不是大城市，卻坐落在連接軍事樞紐的一條重要補給道路上，構成頓內次克州烏控區防禦主幹，也是莫斯科的戰略目標。隨著俄軍逼近波克羅夫斯克，此處一直是東部前線戰鬥最激烈的地點，若淪陷將是烏克蘭幾個月來最大挫折。

基輔獨立報則報導，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，作為前線城市的波克羅夫斯克戰鬥「異常艱難」，需要烏軍領導階層做出「非標準決策」，以增強防禦韌性。

瑟爾斯基表示，烏軍處於劣勢，特別是在人力方面。俄軍人數超過烏軍，並且「正投入全部可用部隊前進」。瑟爾斯基沒有說在未來幾天將需要做出哪些非常規決定，但稱當務之急是要向前線提供足夠彈藥，還說他透過發布「適當的命令」應對現有問題。