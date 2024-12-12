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匈牙利總理稱澤倫斯基拒耶誕停火 烏克蘭急出聲否認

中央社／ 基輔/莫斯科11日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（左）與俄羅斯總統普亭。圖／路透社
匈牙利總理奧班（左）與俄羅斯總統普亭。圖／路透社

匈牙利總理奧班今天與俄羅斯總統普亭通話，討論烏克蘭局勢。奧班稱烏克蘭總統澤倫斯基拒絕耶誕節停火提案，但烏方否認曾與奧班討論此事。

法新社報導，奧班（Viktor Orban）在社群媒體平台X上寫道：「我們提議耶誕節停火和大規模換俘，可惜澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統今天明確拒絕並排除這個可能性。我們盡力了。」

基輔當局隨即否認這個說法。

澤倫斯基的幕僚利特溫（Dmytro Lytvyn）在聲明中說：「匈牙利方面與往常一樣未與烏克蘭討論任何問題。匈方也一如既往地未就與莫斯科接觸一事知會我方。」

澤倫斯基也批評奧班與普亭（Vladimir Putin）通話，稱此舉可能會破壞歐洲團結抗俄。

澤倫斯基在X平台上表示：「任何人都不應以犧牲團結為代價來提升個人形象，每個人都應該聚焦在共同成功達陣。歐洲的團結始終是獲致成功的關鍵。」

俄羅斯克里姆林宮稍早表示「已就烏克蘭問題徹底交換意見」，並說普亭表示烏方採取「消極」立場、排除和平協議的可能性。

克里姆林宮說，這通電話是應奧班要求。匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）昨天表示，匈牙利將繼續推動烏克蘭「和平任務」。

克里姆林宮表示：「奧班表示有興趣協助共同尋找政治外交途徑以解決危機。」

奧班證實與普亭「通話一小時」，並警告說「這幾週是戰爭中最危險的時刻」。

俄烏戰爭 俄羅斯 匈牙利 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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