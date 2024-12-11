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消息人士：澤倫斯基會晤川普時強調需安全保障

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法國總統馬克宏（中）、美國候任總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基7日在巴黎愛麗榭宮開會前合影。法新社
法國總統馬克宏（中）、美國候任總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基7日在巴黎愛麗榭宮開會前合影。法新社

法國總統馬克宏在巴黎主持了這一會晤。此前川普有關迅速結束衝突的表態，令基輔憂慮這可能會建立在俄羅斯提出的條件之上。

路透社共採訪五名消息人士。其中四人表示，澤倫斯基、川普與馬克宏35分鐘、沒有顧問人員參加的談話中，並未討論任何和平願景的具體細節，但川普重申希望立即停火，迅速進行終戰談判。

一名消息人士稱，川普表現出友好、尊重和開放的態度，似乎專注在傾聽上。

近來數月俄羅斯在烏東部頓巴斯地區持續向前推進，並在夜間對烏城市進行無人機襲擊。

一名烏克蘭總統辦公室的消息人士表示：「會晤中談及一些要點--比如，談及和平需要保障，因為單有停火是不夠的。如果沒有恰當的保障，普亭可能破壞停火，正如他過去做過的一樣。」

在問及川普如何反應時，這名消息人士表示：「他正在思考所有細節。」

與川普關係靠近的數名官員表示，他安排此次會晤，以建立個人關系，這是他進行外交活動的關鍵。

一名烏克蘭官員向路透社表示，澤倫斯基認為普亭在國際上害怕的僅有川普，或許還有中國，任何持久的和平都需要華盛頓「真正強硬」。

川普曾多次指責歐洲在援助烏克蘭方面付出不足。

兩名消息人士稱，馬克宏在會晤中表示，歐洲已經做了很多來支持烏克蘭，也願意與美國更均等地分擔安全責任。

另一名官員稱，馬克宏與澤倫斯基試圖向川普解釋，2024年普亭的處境與2017年川普在任時已大不相同。

這名官員補充說，敘利亞總統阿薩德的迅速倒台以及這對該國盟國俄羅斯的打擊，也意味著在未來的和平努力中，應對莫斯科採取更強硬的立場。

「主要是向川普進行解釋，而不是向他施壓」，這名官員說。

（路透社）

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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