澤倫斯基拒絕降低徵兵年齡 稱普亭只怕川普或中國

烏克蘭總統澤倫斯基9日上社群媒體發文表示，烏國不會用「年輕的士兵」來彌補軍備和訓練的缺口。

基輔獨立報報導，澤倫斯基在「X」發表長文指出，「我們不該用年輕的士兵彌補裝備和訓練的不足」。

澤倫斯基表示，「當務之急應該是提供飛彈，並降低俄羅斯軍力，而不是降低烏克蘭徵兵年齡。目標應該是盡可能保存人命，而不是保存庫存武器」。

澤倫斯基指出，烏克蘭的重點應該是裝備和訓練「現有的旅」，而且盟友應該共同努力，以結束俄羅斯入侵。

澤倫斯基同時感謝法國總統馬克宏和美國候任總統川普，稱三人最近在巴黎的會面是一次「富有成效的對話」。澤倫斯基寫到，「我告訴川普總統，普亭只怕他，還有，也許中國。這是事實，只有決斷能將這場戰爭帶向公正的結束，並且確保持久和平」。

There’s a lot of discussion in the media about lowering the draft age for Ukrainians to go to the frontlines. We must focus on equipping existing brigades and training personnel to use this equipment. We must not compensate the lack of equipment and training with the youth of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2024年12月9日

基輔獨立報指出，澤連斯基的發文是為了回應美國官員和其他西方盟邦施壓，要求烏克蘭降低徵兵年齡，從現在25歲降到18歲，以便動員更多兵力。美聯社11月底即披露，白宮資深官員稱美方正敦促烏方降低徵兵年齡。美國國務院發言人米勒9日表示，如果基輔降低徵兵年齡，華府將提供訓練和武器。