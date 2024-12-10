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澤倫斯基拒絕降低徵兵年齡 稱普亭只怕川普或中國

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏（中）、美國候任總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基7日在巴黎愛麗榭宮開會前合影。法新社
法國總統馬克宏（中）、美國候任總統川普（左）和烏克蘭總統澤倫斯基7日在巴黎愛麗榭宮開會前合影。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基9日上社群媒體發文表示，烏國不會用「年輕的士兵」來彌補軍備和訓練的缺口。

基輔獨立報報導，澤倫斯基在「X」發表長文指出，「我們不該用年輕的士兵彌補裝備和訓練的不足」。

澤倫斯基表示，「當務之急應該是提供飛彈，並降低俄羅斯軍力，而不是降低烏克蘭徵兵年齡。目標應該是盡可能保存人命，而不是保存庫存武器」。

澤倫斯基指出，烏克蘭的重點應該是裝備和訓練「現有的旅」，而且盟友應該共同努力，以結束俄羅斯入侵。

澤倫斯基同時感謝法國總統馬克宏和美國候任總統川普，稱三人最近在巴黎的會面是一次「富有成效的對話」。澤倫斯基寫到，「我告訴川普總統，普亭只怕他，還有，也許中國。這是事實，只有決斷能將這場戰爭帶向公正的結束，並且確保持久和平」。

基輔獨立報指出，澤連斯基的發文是為了回應美國官員和其他西方盟邦施壓，要求烏克蘭降低徵兵年齡，從現在25歲降到18歲，以便動員更多兵力。美聯社11月底即披露，白宮資深官員稱美方正敦促烏方降低徵兵年齡。美國國務院發言人米勒9日表示，如果基輔降低徵兵年齡，華府將提供訓練和武器。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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