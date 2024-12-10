北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

總部設在南韓的媒體「每日北韓」（Daily NK）引述北韓內部消息人士報導，北韓情報局（RGB）11月初派遣上百名特工前往俄烏戰爭前線，行前不僅惡補基礎俄語，且被要求分析俄羅斯過去三年的作戰經歷，到俄羅斯完成天氣和地形適應訓練後，直接前往戰場，負責即時追蹤烏克蘭部隊動向，以及操作自殺無人機，打擊烏克蘭目標。

這名北韓消息人士5日接受採訪表示，北韓10月初接到俄羅斯請求後決定派出特工，這些特工接受了嚴格的準備工作，包括體能測試和戰術、基礎俄語、俄羅斯軍事裝備操作等訓練。

此外，特工被警告俄烏戰場與他們日常訓練不同，因此要研究俄羅斯過去三年的戰術經驗，並接受偵察和情報分析的額外培訓，目標在抵達戰地後立即部署。

這些特工在俄羅斯完成天氣和地形適應訓練後，特定部隊被直接派往戰場，其他則留守俄羅斯遠東地區訓練中心待命。

特工的職責包括搜集情資、擬訂作戰計畫、特種作戰支援、電子偵察和訊號干擾，以及利用駭客和其他技術即時追蹤烏克蘭部隊動向，而憑藉他們過去在暗殺、綁架和恐怖主義等特種作戰方面訓練，還可透過環境分析，幫助確定有效的打擊目標。

消息人士稱，他們會使用自殺式無人機執行任務，打擊敵方領導層並削弱戰鬥士氣。他提到，北韓認為與俄羅斯合作是個大好機會，可直接或間接獲得現代作戰經驗、了解尖端武器。

北韓政府也考慮到特工可能會接觸到外國媒體，因此實施「嚴密監控」，他們被指示與俄羅斯部隊互動時，忽略任何有關外國新聞的討論。