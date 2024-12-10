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2024全球104名記者遇害！逾半命喪加薩「遭鎖定攻擊」 大陸關押最嚴重

中央社／ 布魯塞爾10日綜合外電報導
今年對於記者而言「特別致命」，全球有104名新聞工作者身亡，其中半數以上命喪加薩走廊。 法新社
今年對於記者而言「特別致命」，全球有104名新聞工作者身亡，其中半數以上命喪加薩走廊。 法新社

國際記者聯盟 （IFJ）今天表示，今年對於記者而言「特別致命」，全球有104名新聞工作者身亡，其中半數以上命喪加薩走廊（Gaza Strip）。

IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）告訴法新社，今年記者身亡人數較去年的129人雖有所下降，但仍是有紀錄以來「最糟糕的年分之一」。

根據IFJ核對的數據，面對以色列在加薩的攻勢，今年有55名巴勒斯坦媒體工作者遇害。

IFJ表示：「自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，至少有138名巴勒斯坦記者罹難。」

貝蘭格譴責「全世界眼前正在發生的這場屠殺」。

他說，加薩「許多記者遭到蓄意鎖定攻擊」，其他人則發現因「在不對的時間出現在錯誤的地點」而捲入衝突。

對記者而言，僅次於中東的第2危險地區是亞洲，有20人喪生，其中在巴基斯坦有6人、孟加拉5人、印度3人。

在歐洲，俄羅斯烏克蘭戰爭持續造成記者傷亡，今年有4人罹難。

同時，IFJ表示，今年全球有520名記者入獄，比去年的427人大幅增加。

中國是關押記者情況最嚴重的國家，有135名記者遭拘押，包括在香港。

由於統計方法不同，IFJ對記者遇害人數的統計通常遠高於無國界記者組織（RSF）的數字。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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