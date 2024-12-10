澤倫斯基對談判益趨開放 尋求外交解決俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天闡述為何希望透過外交，解決俄羅斯在烏克蘭的戰爭。他也提及，希望在烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟之前，外國軍隊能進駐部署。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在與德國在野黨黨魁麥茲（Friedrich Merz）召開聯合記者會時發表上述談話，這是基輔對戰爭談判態度益趨開放的最新跡象。

將於明年1月重返白宮的川普，希望迅速結束俄烏戰爭。昨天在巴黎和澤倫斯基以及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談後，川普呼籲立即停火並進行談判，來結束這種「瘋狂」狀態。

澤倫斯基今天在基輔對記者說：「烏克蘭比任何人都希望結束這場戰爭，毫無疑問，外交解決方案將拯救更多生命，我們確實尋求這種方案。」

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergei Nikiforov）後來表示，基輔正在準備與歐洲重要夥伴召開12月會議，這些夥伴與美國都「有能力確保我國最大程度的強化」。

他說，會議的目的，是建立在談判和戰場上都強有力的統一陣線。

澤倫斯基表示，與馬克宏和川普見面時，他提及「凍結」戰爭界線的想法。俄羅斯2022年發動全面入侵，引發第二次世界大戰以來歐洲最嚴重的衝突，目前已控制烏克蘭近1/5領土。

澤倫斯基說，他告訴馬克宏和川普，他不相信俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）真的想結束戰爭，必須用逼的才能和他談和。

他說，「烏克蘭要動用武力就得強大，在任何外交行動之前，強大的烏克蘭意味著戰場上強大（的烏克蘭）」，暗示基輔需要幫助才能變得更強大。

澤倫斯基也重提馬克宏2月提出的歐洲國家對烏克蘭派兵的想法。歐洲領導人並未就此事達成共識。

澤倫斯基說：「我們可以思考並探討馬克宏的立場。他建議一國派出一些軍隊駐紮烏克蘭領土，在烏克蘭不屬於北約的情況下，也能確保烏國安全。」

他又說：「但我們必須清楚了解烏克蘭何時將加入歐盟與何時將加入北約。」