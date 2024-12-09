川普與法烏會談 籲俄烏馬上停火

美國總統當選人川普七日在巴黎和法國總統馬克宏及烏克蘭總統澤倫斯基三方會談後，在自創社群媒體「真實社群」發文呼籲俄烏戰爭立刻停火，還說基輔也希望達成協議，以結束這場達一千多天的戰爭。

川普寫道，俄羅斯和烏克蘭在根本不該開始的戰爭中，雙雙喪失數十萬名軍人的生命。他表明應馬上停火並展開談判。太多生命遭不必要地浪費、太多家庭遭摧毀。他也呼籲俄國總統普亭採取行動結束戰鬥。

川普還有一個多月才就任，卻提前重返世界舞台。他受邀於七日參加巴黎聖母院重新開放典禮，出席的多國領袖紛紛遞出橄欖枝，以爭取和他直接對話的機會。這次他十一月當選後首度出訪。

華盛頓郵報等外媒七日報導，川普抵法國總統府艾里賽宮前，法方早早鋪上紅地毯並派出儀仗隊，以國家元首規格接待尚未就任的川普，可見馬克宏政府對川普的重視。

法國政府表示，川普是以友好國家的總統當選人身分受邀，還強調這絕非例外，法國以前也這麼做過。

當天在風雨交加下，川普遲到達四十分鐘，但東道主法國總統馬克宏一見到川普，就彷彿老友相聚。兩人多次握手、拍背並合影，完全將過去曾針鋒相對的不愉快經驗拋在腦後。

馬克宏致詞時說，「總統先生您五年後歸來，我們非常高興」。 川普回說，美法雙邊合作取得諸多成就，現在看來世界確實有點瘋狂，但他們會商討這個問題。川普還說，眾所周知，他們關係很好。

之後馬克宏和川普與烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會談，以爭取美國新政府繼續援烏。澤倫斯基在社群媒體寫道，三方會談很好又富正面成效，「我們都希望盡快公正地結束這場戰爭」。

澤倫斯基也感謝馬克宏安排會談，並提到川普仍一如既往地堅定，他很感謝。三人也同意繼續合作與保持聯繫。馬克宏則在社群媒體寫道，「讓我們續為和平安全共同努力」。澤倫斯基發言人尼基佛洛夫說，會談共約卅五分鐘。

就在這三人會談前，有西方國家官員直言，巴黎聖母院這場活動確實大有幫助，「川普勝選後，（各國領袖與川普）他們雖通了電話，但直接見面肯定很重要，這樣才能對世界局勢溝通並為川普上台預做準備」。