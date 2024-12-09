川普：烏克蘭想結束戰爭 中國也能幫忙

川普周日（12月8日）呼籲烏克蘭和俄俄羅斯羅斯立即停火並舉行談判。「澤連斯基和烏克蘭希望達成協議，停止這場瘋狂，」川普在其社交媒體 「真相社交」（Truth Social）上發帖寫道。

「我很了解弗拉基米爾（普亭）。現在是他採取行動的時候了。中國可以幫忙。全世界都在等待！」川普補充說。

川普周六在巴黎同烏克蘭總統澤連斯基和法國總統馬克龍舉行了約一個小時的會面。借巴黎聖母院修繕後重新開放之機，馬克龍邀請世界各國首腦參加開幕典禮。外界之前獲悉馬克龍會在愛麗舍宮先後與川普和澤連斯基會晤，但並不知道三方會談的安排。

澤連斯基會後稱，三人的會面是「積極」的。他的X平台上發文稱：「我們都希望盡快以公正的方式結束這場戰爭。我們討論了我們的人民、戰場形勢和烏克蘭的公正和平。」澤連斯基強調，烏克蘭需要「公正的和平」以及「有力的安全保障」。

等待美國的態度

馬克龍在X平台上就這場三人會晤寫道：「讓我們繼續為實現和平和安全的共同努力。」除此之外，關於這場會談沒有更多細節被透露。

川普在選戰中曾多次表示，上任後會「在24小時內」結束烏克蘭戰爭。但迄今他並未說明將如何做到這一點。川普一貫批評美國向烏克蘭提供巨額軍事援助。

德國總理肖爾茨對媒體表示，他相信能和美國候任總統川普就如何處理烏克蘭問題達成共識。肖爾茨周六在接受德國豐克媒體集團（Funke-Mediengruppe）採訪時說：「我已同未來的美國總統詳細地通了電話，我們與他的安全政策負責人也保持直接的溝通。我有信心地認為，我們能制定出一個共同的烏克蘭戰略。」

被問到烏克蘭是否將被迫割讓領土以換取停火，肖爾茨說，不能不顧烏克蘭人的意願做出決定。

（路透社、德新社）

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