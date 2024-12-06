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俄國與白俄羅斯簽署安全保證條約…提供極音速飛彈 部署期程曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
俄國總統普亭與白俄羅斯總統魯卡申柯在明斯克簽署相互安全保證條約，普亭承諾可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。歐新社
俄國總統普亭與白俄羅斯總統魯卡申柯在明斯克簽署相互安全保證條約，普亭承諾可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。歐新社

路透社6日報導，俄國總統普亭與白俄羅斯總統魯卡申柯在白俄羅斯首都明斯克簽署相互安全保證條約。普亭承諾，可能會在2025年下半年度於白俄羅斯部署「榛果樹」中程彈道飛彈系統。

報導指出，為慶祝「俄白聯盟」成立25週年，2人在明斯克會面。普亭表示，簽署安全保證條約「將保護俄國與白俄羅斯的安全，為兩國進一步的和平與永續發展創造條件」。

針對盧卡申柯要求部署「榛果樹」彈道飛彈，普亭表示該款飛彈除提供俄軍使用外，也會供白俄羅斯使用，預計2025年下半年將部署於白俄羅斯，具體部署位置由白俄羅斯決定。

俄國日前才向烏克蘭的一座城市發射「榛果樹」飛彈，普亭稱這是該款武器首次在戰鬥中實測。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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