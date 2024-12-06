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巴黎聖母院重新開放 烏克蘭官員曝「川普可望見澤倫斯基」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏國官員爆料，澤倫斯基可能利用出席巴黎聖母院重啟開放的機會，與川普會面。法新社
烏國官員爆料，澤倫斯基可能利用出席巴黎聖母院重啟開放的機會，與川普會面。法新社

烏克蘭官員6日向法新社表示，烏克蘭總統澤倫斯基周末將出席巴黎聖母院重新開放的活動，期間可能會與美國總統當選人川普會面。

烏國官員指出，為慶祝巴黎聖母院大教堂順利修復，澤倫斯基將出席重新開放的典禮，期間可能與法國總統馬克宏會面，但也可能與他國領導人會談，特別是川普。不過，法國外交人員僅證實澤倫斯基會出席活動，並未說明其是否會與川普會談。

據有線電視新聞網（CNN）報導，巴黎聖母院曾於2019年慘遭祝融之禍，預計將於7日重新開放。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 巴黎 烏克蘭

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