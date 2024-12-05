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川普就任在即 面對烏克蘭與中東已有外交動作

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國候任總統川普即將入主白宮，烏克蘭與中東將是首要外交課題。烏克蘭代表團今天在華府會見準國安顧問瓦爾茲，另外也傳出川普的中東特使上個月底曾拜訪卡達與以色列總理。

路透社報導，消息人士表示，烏克蘭代表團今天在華盛頓會見川普的高級代表，基輔正尋求美國新團隊支持以擊退俄羅斯的入侵。

烏克蘭代表團由總統府幕僚長葉爾馬克（AndriyYermak）率領。消息人士表示，代表團會見川普的白宮國家安全顧問人選瓦爾茲（Mike Waltz）與烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg），但並未提供進一步訊息。

川普交接團隊沒有回應對這次會談發表評論的請求。

川普矢言透過談判結束烏克蘭與俄羅斯之間近3年的衝突，但迄今尚未提供如何達成的細節。

美國2日宣布提供烏克蘭價值7.25億美元的飛彈、軍火、人員殺傷地雷與其他武器。即將卸任的總統拜登尋求在卸任前進一步支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

另一方面，川普的中東特使威科夫（SteveWitkoff）傳出11月底曾前往中東會見卡達與以色列總理，為川普上任前達成加薩停火與釋放人質協議展開外交努力。

消息人士表示，將就任的特使威科夫（SteveWitkoff）11月底訪問卡達與以色列。這些會談代表卡達上個月暫緩充當關鍵調解人之後，已重拾原來角色。

消息人士補充說，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的談判代表可能會返回卡達首都杜哈（Doha）以盡快促成新一輪談判。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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