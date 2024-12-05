俄烏若停火 德擬派兵維和

德國外交部長貝爾伯克三日在布魯塞爾舉辦的北約組織外交部長會議前表示，如果烏克蘭和俄羅斯停火，德國可能出動安全部隊在烏克蘭維持和平。

貝爾伯克同時強調，除了北約成員國提供烏克蘭安全保障，國際部隊也是維護烏克蘭停火狀態的要素，「唯有作為歐洲人的我們能夠共同維護和平」。針對德國扮演的角色，貝爾伯克表示，「一切有利於未來和平的事，都會得到來自德方的全力支持」。

德國媒體指出，美國即將進入政權交接時刻，對北約成員國來說，誰能在最壞的情況下派出和平部隊顯得格外重要。美國總統當選人川普明年一月廿日上任後，目前拜登政府對烏克蘭的援助可能被切斷，試圖迫使烏克蘭和俄羅斯進行談判。

德媒分析，貝爾伯克提出新的基調與方針，即用一支西方安全部隊來確保俄羅斯占領者在分界區的停火狀態，同時防止克林姆林宮發起新突襲。這是第一次有德國政府成員談論在川普領導美國時，俄烏戰爭發展的可能性以及部分的美國式和平計畫。

Politico歐洲版報導，近幾周北韓軍人抵達俄烏戰場，已重新激起是否要派遣歐洲軍隊協助基輔抵擋俄國、以作為和平協議一環的討論。有媒體報導稱，川普團隊成員正考慮迫使歐洲政府派兵，來維持分隔俄烏的分界線，當作其停戰計畫的一部分。

新任歐盟外交和安全政策代表卡拉斯近日就部署歐洲軍隊問題表示，歐洲士兵可能派駐烏克蘭確保停火狀態。她點名法國與波羅的海國家等國，先前已表示願意就派遣軍隊維持停火狀態的可能性進行談判。