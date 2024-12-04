立陶宛援烏組織負責人歐曼：台灣須認清重視外來威脅

烏克蘭總統澤倫斯基近日表態，希望2025年結束戰爭。立陶宛援助烏克蘭最大的民間組織「藍/黃」負責人歐曼指出，戰爭型態會改變，他不認為戰爭明年會結束；俄羅斯侵略烏克蘭，與中國威脅台灣手法頗為相似，台灣必須認清並重視外來威脅。

「藍/黃」（Blue/Yellow）是立陶宛家喻戶曉的非政府組織，自2014年克里米亞危機以來便致力於支援烏克蘭軍隊。他們透過募款提供各類軍需品，成為援助烏克蘭最關鍵的民間力量之一。

組織創辦人兼負責人歐曼（Jonas Ohman）有能力取得前線及烏克蘭高層的第一手消息，並多次獲得烏克蘭武裝部隊、立陶宛和烏克蘭總統授獎表彰。此前，歐曼也曾多次分享來自烏克蘭情報部門和武裝部隊的消息，這些消息後來都獲得官方證實。

●北韓與中國在俄烏戰爭的參與

歐曼接受中央社專訪時指出，他10月底曾透露，烏克蘭軍隊已與北韓軍隊正面交鋒，結果北韓部隊幾乎全軍覆沒，僅1人生還。他掌握的情報顯示，目前烏克蘭境內有1萬至1.5萬名北韓士兵，北韓甚至考慮增派至12萬名士兵。北韓此舉，除了尋求國際關注和金錢回報外，歐曼懷疑俄羅斯可能承諾向北韓提供飛彈技術作為交換。

不過，北韓士兵並未如俄羅斯想像的「有用」，多數非常年輕並缺乏經驗。歐曼也曾聽說有北韓士兵在訓練過程，因操作手榴彈不慎而殞命。

中國在俄烏戰爭中的角色也同樣受人關注。烏克蘭總統顧問伏拉蘇克（Vladyslav Vlasiuk）日前表示，烏克蘭戰場上繳獲的俄羅斯武器中，有約6成的外國零件來自中國。

歐曼認為，儘管中國官方否認直接軍援俄羅斯，但「幕後支持」的跡象顯而易見，其中之一就是無人機技術。

歐曼說，烏克蘭也向中國無人機公司購買設備與零件，發現許多中國廠商的銷售代表是俄羅斯人，而俄羅斯更是這些廠商的「偏好客戶」。因此，俄方能夠持續從中國獲得大量無人機投入戰場。

●歐曼：俄烏戰爭難在2025年前落幕

澤倫斯基近日接受訪問時表示，希望在2025年以外交手段結束戰爭，歐曼對此並不樂觀看待。

歐曼表示，他從2014年援助烏克蘭開始，多次見證試圖終止衝突的努力，包括當年的明斯克協議（Minsk Agreement），但2022年戰爭爆發，顯示先前的努力未能成功。他說：「像俄羅斯和中國這樣的國家，總是帶有擴張慾望、帝國主義，會不斷地追求衝突。」

歐曼預測，俄烏戰爭或許會演變為較低強度的型態，但他不認為會在2025年結束。

●援助烏克蘭：持續投入是關鍵

「藍/黃」自2014年起便募款幫助烏克蘭添置軍備。歐曼解釋，根據烏軍的請求，他們必須排出順序，合理分配募到的款項，盡量滿足烏軍需求。他透露，目前約7成的募款用於購買無人機，其次為軍用光學裝備、夜視鏡，以及車輛，還有筆記型、平板電腦等。

值得一提的是，歐曼透露，透過「藍/黃」的安排，烏克蘭空軍取得一些台灣製造的移動式發電機。他無法透露具體來源與細節，但特別稱讚台灣製造的發電機品質優良。

記者詢問歐曼，台灣民眾可以如何支援烏克蘭，歐曼表示，除了政府或企業的支持與合作，一般民眾也能透過捐款發揮力量。他提到，北韓支援俄羅斯的消息傳出後，「藍/黃」組織收到一些南韓民眾的網路捐款。2023年，「藍/黃」共募集了超過2700萬歐元（約新台幣9.3億元），其中逾半捐款來自民眾，顯示民間力量在援助行動中的重要性。

歐曼坦言，他期待募款用途能轉向人道救援、復健、校園重建等戰後重建工作，但在目前戰爭形勢下，對烏克蘭的援助仍需以軍備為重。他強調，這場戰爭的持續性，意味著援助必須依靠捐款來不斷推動。

●台灣、立陶宛、烏克蘭的無人機合作

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」11月曾組團參加立陶宛「無人機產業商務論壇」，簽署2份合作備忘錄，歐曼當時也在現場，幫助烏克蘭和立陶宛廠商與台灣公司建立合作橋樑。

歐曼指出，烏克蘭的無人機技術因應戰場需求而快速發展，而立陶宛也有一些無人機製造商，但各方均希望能實現產品「完全去除中國零件」的目標。他分析，烏克蘭目前可以自主生產約7成的無人機零件，但在高品質攝影機、顯示卡和馬達等領域存在不足，這些正是台灣企業可以協助之處。

歐曼舉例，烏克蘭軍隊曾利用價值僅600美元的無人機，成功摧毀了俄羅斯價值2000萬美元的反炮兵雷達，證明無人機在現代戰爭中的戰略價值。他強調，與其依賴昂貴的高階無人機，戰場更需要的是能以量取勝、具成本效益的無人機。

●歐曼：台灣必須認清並重視外來威脅

歐曼強調，台灣人必須意識到並重視威脅。他指出，俄羅斯侵略烏克蘭，與中國威脅台灣頗為相似。兩者都以「國內事務」這個說法來合理化侵略意圖，並且不斷地測試對方的底線。

歐曼曾跟許多台灣人交流，也觀察過台灣對於外在危機的處理。他表示：「我注意到台灣是個非常友善的國家，人民十分溫暖，但在面對像俄羅斯、中國、北韓或伊朗這些國家，台灣人必須意識到，你們可能必須要挺身而戰，甚至是殺戮，以捍衛你所擁有的一切。」

他進一步指出，除了加強防衛訓練和提升技能，台灣人應該更努力地了解自己國家、社會、家庭的歷史，了解過去的事件及其意義，這樣才能避免將當前的情況視為理所當然。

歐曼計劃明年訪問南韓與台灣，發展與亞洲國家的「新聯盟」，並希望與更多有相同理念的民主國家建立緊密的互助關係。