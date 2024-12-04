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德外長：德國可能派駐和平軍隊在烏克蘭

中央社／ 柏林3日專電
德國外交部長貝爾伯克。法新社
德國外交部長貝爾伯克。法新社

德國外交部長貝爾伯克今天在布魯塞爾舉辦的北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議前表示，如果烏克蘭俄羅斯停火，德國可能出動安全軍隊在烏克蘭，以維持和平。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）強調，除了北約成員國提供烏克蘭的安全保障外，國際在場也是維護烏克蘭停火狀態的要素，「唯有我們作為歐洲人共同維護和平」。針對德國扮演的角色，貝爾伯克說，「一切有利於未來和平的事情都會得到來自德方的全力支持」。

根據德國媒體指出，對北約成員國來說，美國即將進入政權交接時刻，在最壞的情況下誰可以派出和平軍隊顯得格外重要。美國總統當選人川普（DonaldTrump）將在明年1月20日上任，目前拜登政府對烏克蘭的援助可能被切斷，試圖迫使烏克蘭和俄羅斯進行談判。

德媒分析，貝爾伯克提出新的基調與方針，一支西方安全軍隊用以確保俄羅斯占領者在分界區的停火狀態，同時防止克林姆林宮的新突擊。這是首次有德國政府成員談論川普領導下烏俄戰爭發展的可能性，與部分的美國式和平計畫。

新任歐盟外交和安全政策代表卡拉斯（Kaja Kallas）近日就部署歐洲軍隊問題時表示，歐洲士兵可能派駐烏克蘭確保停火狀態。她點名法國與波羅的海國家等國，先前已表示願意就派遣軍隊維持停火狀態的可能性進行談判。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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