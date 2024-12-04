抨擊《布達佩斯備忘錄》 烏克蘭稱唯一安全保障是加入北約

本周二，烏克蘭外交部對1994年12月5日簽署的《布達佩斯安全保障備忘錄》進行了猛烈抨擊。根據該備忘錄，1991年從莫斯科獨立的烏克蘭放棄了世界上第三大核武庫，以換取俄羅斯和西方的安全保障。

烏克蘭外交部在聲明中寫道：「今天，《布達佩斯備忘錄》已成為戰略安全決策短視的典型例子。」

聲明還指出，該協議「應該提醒歐洲-大西洋共同體的現任領導人，建立以犧牲烏克蘭利益為代價，而不是考慮烏克蘭利益的歐洲安全架構，注定會失敗」。

烏克蘭自2014年俄羅斯吞併克里米亞起就已一直譴責該備忘錄，抗議俄羅斯吞併克里米亞的行為違反了《布達佩斯備忘錄》的第一條，即「尊重烏克蘭的獨立、主權和邊界」。

烏克蘭東部頓巴斯地區2014年發生的武裝衝突造成成千上萬人喪生。經過數十輪談判，烏克蘭政府和和烏克蘭東南部地區親俄代表在白俄羅斯首都簽訂明斯克停火協議。但該協議僅僅實現了不穩定的停火。

如今，即使經過近三年的與俄羅斯的全面戰爭，基輔仍然不願恢復類似的談判，因為這樣的談判雖然可以實現暫時停火，但卻留下了俄羅斯再次入侵的可能性。

烏克蘭總統澤連斯基表示：「《布達佩斯備忘錄》已經夠了，《明斯克協議》也夠了。兩次就夠了，我們不能第三次陷入同樣的​​陷阱。我們根本沒有權利這樣做。」

基輔希望北約成員國在周二開始的北約外長會議上對烏克蘭發出加入北約的邀請。烏克蘭外交部在本周二的聲明中寫道，「鑑於《布達佩斯備忘錄》的慘痛經歷，我們不會接受任何烏克蘭成為北約正式成員的替代方案或替代品。」

數天前，烏克蘭總統澤連斯基表示，將北約成員國擴大到目前基輔控制的地區，可能會結束烏克蘭戰爭近三年來的「熱戰階段」。

北約秘書長呂特：須確保烏克蘭處於強有力的談判地位

北約秘書長呂特本周二迴避回答烏克蘭是否可能加入北約的問題。呂特本周二在北約外長會議期間被媒體問到他對澤連斯基上述表態的看法。呂特回答說：「（目前）戰線不是向東移動，而是慢慢向西移動。因此，我們必須確保烏克蘭處於強有力的地位，然後烏克蘭政府應該決定下一步如何開啟和平談判以及如何進行談判。」

美聯社指出，今年7月，在華盛頓舉行的北約峰會上，32個成員國領導人堅稱，烏克蘭正走在一條「不可逆轉」的入盟道路上。不過以美國為首的一些國家認為，烏克蘭目前仍戰火紛飛、邊界尚未劃定，對於加入北約一事應慎重行事。

在記者的追問下，呂特說，第一步必須是「確保烏克蘭在和平談判開始時擁有獲得強有力的地位所需的一切」。

烏克蘭加入北約必須得到該聯盟所有32個成員國的同意。

（路透社、美聯社）

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